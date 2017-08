Rock Fesztivál: Mindenki ott lesz, aki számít

Első nagy hazai fesztiváljára készül a hazai rock: szeptember 8-án kezdődik a Rock Fesztivál, a kétnapos rendezvényen színpadra lépnek az ismert rocklegendák.

Sikeres bandák

Az elmúlt évtizedek sikeres együttesei sorra bemutatják műsorukat, ott lesz a Beatrice, a Piramis, a Karthago, a P. Mobil, a Kalapács, a híres énekesek között Deák Bill Gyula nevét is említhetjük.

Szigeti Ferenc, a Karthago megalapítója: – Különleges seregszemle lesz ez a fesztivál, hiszen mi, az itt fellépők alapvetően a 40-es, 50-es korosztály kedvencei voltunk, és azóta sok víz lefolyt a Dunán, mégis bátran állítom, a legfiatalabb generáció is vevő a mi zenénkre, pedig a lényege a west coast stílus, a hangszerelés most is ugyanazt kínálja. Szeretik a mai fiatalok is. A fesztivál bizonyságát adja, hogy a rocknak nem csak múltja, jelene is van, sőt jövője is.

Frenreisz Károly zenekaráról, a Skorpióról hasonlóan vélekedik: – Nagy várakozással tekintünk a fesztiválon való szereplésünk elé, úgy is készülünk rá, tudjuk, ezt várja el tőlünk a közönség. Megtiszteltetés számunkra a lehetőség, hogy részt vehetünk az első hazai rockfesztiválon. Olyan közönség elé lépünk, akik ismernek, értékelnek minket, ami szárnyakat ad. Jól érzékeljük a figyelmüket, a sajtón kívül a mi drukkereink is szinte naprakészen nyomon követik az együttes körüli legapróbb változásokat is. Hozzájárul a fesztiváli hangulathoz, hogy annak minden lényegi kelléke jelen lesz szeptember 8–9-én a budapesti Kincsem Parkban.

