Rock és jazz egymás mellett Ózdon

Már csak néhány nap és megkezdődik Ózd egyik legnagyobb kulturális fesztiválja. A Jazz és Rockparádé helyszíne ezúttal sem változik: a MaNDA, valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark közé eső füves területre várják a vendégeket. A korábban használt Rombauer Színpad továbbra sem alkalmas könnyűzenei koncertek megrendezésére, ám a vasgyári közeg így is megmarad, ezzel a különleges hangulat is garantált.

Most már mondhatjuk, komoly múltja van a Jazzparádénak.” Dancsok Tamás

Utcazenészek

A hangolódásról a város több pontján és a Hotel Ózd teraszán az utcazenészek gondoskodnak. Az lesz a feladatuk, hogy több órán keresztül kedvet csináljanak az embereknek a délutáni és az esti programokhoz. Pénteken a nagyszínpad előtti területre 17 órától várják a vendégeket, ahol előbb Göbölös Kriszta és csapata, a KrisztaLaVista lép fel. Ezután a 23 fős Budapest Jazz Orchestra érkezik, kiegészülve Wolf Katival, Kocsis Tibivel és Csordás Leventével. A „The Real Queen” – címet viselő szuperkoncert során a világhírű zenekar slágerei csendülnek majd fel, egy kicsit átdolgozva, újragondolva. Ezt követően Maczó József gitárestje zárja a pénteki programot.

– A fesztivál jazz részére ismét sikerült megújulnunk – fogalmazott Dancsok Tamás főszervező. – A Queen-dalok az idősebb, a középkorosztály és a fiatalok számára is ismertek, sőt kedveltek. A színpadi látvány pedig szintén önmagáért beszél majd. Kiváló zenészek és sztárénekesek szórakoztatják az ózdiakat és a hozzánk látogató vendégeket. Bízom benne, hogy az előadás mindenkinek elnyeri majd a tetszését.

A szombati „étlapon” pedig a rockműfaj kerül a középpontba. A nap első részében ózdi, és környékbeli zenekarok lépnek föl. Lehetőséget kap a bemutatkozásra a Viharmadarak, majd egy idő­utazás keretében a ’70-es évek elismert rockzenekara, a Delta csap a húrok közé. Őket a Remorse, és a B52 követi. Utóbbi banda Jankai Béla és az ex Zizi Laboros Janicsák István zenekara. A Jazz és Rockparádé zárásaként pedig a sokak által nagyon várt Hooligans nagykoncert érkezik.

Két év után

– Bízunk benne, hogy a két nap alatt több ezren fordulnak majd meg nálunk – folytatta Dancsok Tamás. – Tavaly Majkáék bulijának óriási sikere volt, és két éve a Hooligans is fergeteges koncertet adott. Ez most is így lesz, remélem, hogy a zenekarok és a közönség ismét egymásra talál. Most már mondhatjuk, hogy komoly múltja van a Jazzparádénak, hiszen lassan egy évtizedes történetre tekinthetünk vissza. Ezalatt Varga Tibor szervezőtársammal sikerült elérnünk azt, hogy a fellépők, a hazai hírességek tudják, hogy hová érkeznek. Nem kell nekik bemutatni a közeget, a körülményeket, szerencsére országos szinten is pozitív az esemény megítélése. Szeretném, ha ez az idei után is így lenne.

ÉM-ME



