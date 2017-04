Robbanás történt egy tiszalúci családi házban, egy ember meghalt

Feltehetően egy gázpalack robbant fel egy száz négyzetméteres családi házban Tiszalúcon, a Fenyő utcában. A robbanás következtében a ház összedőlt, a törmelékek alatt rekedt egy ember, egy másik lakó pedig a romok miatt nem tudott kijutni a házból. A szerencsi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, illetve Miskolcról és Tiszaújvárosból is érkezett segítség. Az egységek kimentették a romok miatt az épületben rekedt lakót, aki elsődleges információk szerint nem sérült meg. Kiemelték a törmelékek alá szorult embert is, aki a mentők megállapítása szerint elhunyt.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

