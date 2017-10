Ritkán készült ételek kerültek az asztalra Bogácson

Tizenkettedik alkalommal idézték föl a summásság ételeit Bogácson egy szüreti mulatság és egy főzőverseny keretében. A bor, a tánc és a gasztronómia mellett a helyi pávakör és mazsorettek és más fellépők, például Szabó Ádám és az LGT Emlékzenekar is szerepeltek az eseményen.

A summások azt főzték, amit magukkal vittek, vagy amit kaptak.” Czinege József

Még ma is

Bár a summások étrendje nem volt túl változatos, hiszen olyan alapanyagokat kellett használniuk, amelyek hosszan eltarthatóak voltak, olcsók, vagy éppen a környéken elérhetők, azért tizenkét év után is tudtak új ételt készíteni a csapatok, olyanokat is, amelyek olykor még ma is kerülnek az asztalra.

Szikszai Imre, a Tardi Hagyományőrzők vezetője kiemelte, a summásságnál a babnak fontos szerepe volt, ezért babgulyást készítettek megspékelve füstölt hússal is, ezáltal eltértek a szokásostól. Az asszonyok csipetkét tettek bele, hogy zamatosabb és teltebb legyen az étel. E mellé fánkot készítettek lekvárral.

– Van egy zsámiskának nevezett étel, amely egy krumpliból és lisztből készülő, zsírban sült, hagymával megpergetett tészta. Ezt hetente fogyasztották a summások. Nem volt drága, hús nélküli étel volt és laktató. A krumplit meg kell főzni, törni, lisztet tenni hozzá, s hagymás zsírra ki kell szaggatni kanállal, nagyobb nokedli méretűre. Zsírt kell rátenni és összekeverni, így jól csúszik. Sok helyen ismerik még, bár a fiatalok annyira nem készítik már. A summások ezt magában ették, második fogásként, általában sima bableves volt előtte. A summások étrendjében a babbal, szalonnával és a káposztával készült ételek voltak általánosak – mondta Szikszai Imre.

Hozzátette, Szabó Zoltán A tardi helyzet című könyvében foglalkozott a summássággal, az emberek étrendjével is, ezt is megnézték a verseny előtt. Szokványos volt, hogy szalonnát, hús nélküli, zöldséges tésztalevest ettek a mezőn dolgozó emberek.

A Bogácsi Tündérrózsa Néptánccsoport tagjai is részt vettek a versenyen, s káposztás kecskepörköltöt készítettek. A csapat nem csak versenyeken szokott együtt főzni, a próbák után nyaranta szoktak bográcsozni, vagy nyársalni egy jót.

– Szerettünk volna különleges étellel készülni. A summások azt főzték, amit magukkal vittek, vagy amit kaptak. Most egy kecskét kaptak, a tánctanárunktól érkezett a felajánlás – mondta Czinege József, a csoport egyik tagja, aki járatos a kecske elkészítésében, hiszen nagyapja számadó juhász volt a Hortobágyon.

– A kecskehúst hagymás alapra föltesszük, ha pörköltöt készítünk, akkor puhára főzzük, sóval, borssal csípős paprikával ízesítjük, de a fokhagyma sem rontja el. Ha káposztás pörköltöt készítünk, akkor kétharmad-­egyharmad arányban használjuk a savanyú káposztát és a húst – mondta Czinege József, aki szerint a fűszerezést nem kell túlzásba vinni.

Kifejtette, minimum három óráig kell főzni a kecskehúst, de az állat korától függően 5-8 órán keresztül is készülhet a pörkölt. Ők is tartanak kecskét, saját részre, így sűrűn kerül az asztalra, ha nem is hetente, de kéthavonta. Tanyákon, főleg, ahol sajtot, tejet készítenek, lehet vágókecskét venni. Saját kézzel kell elkészíteni, mert előfordul, hogy valaki nem igényes, s a szőr rákerül a húsra, amit nehéz eltávolítani.

Nem volt még ilyen felhozatal

Az ételeket zsűriző Csetneki László elmondta, ezúttal 12 csapat indult a megmérettetésen. Érdekes ételek készültek, a 12 év alatt ilyen felhozatal még nem volt. Készült lebbencspaprikás, ganca, gersli­leves, herőce, görcsleves, káposztás paszuly is, a csapatok általában eleget tettek a felhívásnak és nem húsos ételt főztek.

– A summásoknak nem volt pénzük kolbászra, húsra, ünnep volt, mikor húst ettek. Az öreg lebbencs, zsámiska mesteri kézzel készült, nem tudtunk belekötni. Legszívesebben mindenkinek első díjat adtunk volna, végül Bogács csapata nyert, le a kalappal a habart bableves, a gerslileves, a tepertős laska előtt, de készültek kőttes kalácsok is, összetettben verhetetlenek voltak – fejtette ki Csetneki László, hozzátéve, hogy a birkából, kecskéből készült fogásokat, bár finomak voltak, most nem úgy értékelték, mint a hús nélküli summás ételeket.

Megjegyezte, csombókos haluska is készült, ami egy bogácsi népi étel. Az egyik versenyző görcslevesnek mondta, s úgy készítette el, hogy a tésztát kinyújtotta, grízgaluska betéttel megtöltötte, csombókot kötött rá, úgy főzte bele a zöldséglevesébe.

