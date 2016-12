Rímbe szedett mai történetek Miskolcon

Szerdán este rendezték az év utolsó slam poetry versenyét Miskolcon a Helynekemben, ahol ismét megmérkőzött egymással a slamerek színe-java. Az előadó költészeti műfaj egyre népszerűbb hazánkban és Miskolcon is, az utolsó ember tematikájára épülő megmérettetésre ezúttal is színvonalas színpadi produkciók születtek.

Hamvasztó év

A miskolci slam poetry élet egyik legismertebb figurája Bájer Máté, aki azt mondja, ez egy hamvasztó év volt, amelynek során sok sztár hunyt el, erre reflektált az előadása utolsó soraival.

– 2016 a slam poetry tekintetében érdekes év volt, Miskolcon kevesebb versenyt rendeztünk, mint az előző évben, de ezek valahogy mégis színvonalasra sikerültek. Iszonyat erős szövegek születtek, amelyek az országos döntőbe is befértek volna, de büszkék lehetünk arra, hogy sikerült is három döntőst adnia a városnak az idei 25 közé – mondja Máté.



A miskolci slamereknek van egy kemény magja, és egy állandó 200–250 fős közönsége is, de híján vannak az utánpótlásnak, így Máté szerint helyben a következő év legnagyobb feladata, hogy tudjanak fiatalokat, kezdőket toborozni a műfajhoz.

– Az országos slammozgalom elért egy olyan tetőpontra, ahonnan nem tudom, merre tovább. Sikerült idomulni minden művészeti ághoz és kimaxoltuk ezeket a műfaji összedolgozásokat, kíváncsi vagyok, mi lehet az irány, amerre el tudunk indulni.

Nő az érdeklődés

A stílus iránt egyre nagyobb az érdeklődés, amelynek köszönhetően Szegeden megrendezték az Országos Slam Poetry Találkozót, ahová minden város delegált egy kiválasztás után három slamert. Itt nem csak versenyeztek, hanem előadásokat hallgattak meg, workshopokat is rendeztek.

– Ha a témákat nézzük, akkor kettő emelkedik ki: az egyik a saját életből merített dolgok, a másik pedig a közéletre való reflektálás. A slamerek is rájöttek, hogy ez a két kifizetődő téma van, ettől ritkán, extravagáns esetekben térnek el, például az egyikük a fogmosásról és az azt követő csapba köpésről tartott realisztikus előadást – meséli Máté, aki szerint a közéletre nem feltétlenül kell, hogy visszahatással legyenek a slamerek, és bár sokan írnak szatirikusan, de nem a nevettetés elsősorban a cél, hanem hogy elgondolkodtassanak.



Bár csak tavaly vetette magát a műfajban, máris szép sikereket ért el Bánóczi Bea, aki minden megmérettetésen elindult, ahol lehetősége volt rá.

– Az idei évet gyakorlatilag végig slammeltem és bár szeretek Budapesten is fellépni, nagyon sokat adott nekem a miskolci közösség. Ma már nem csak a fellépések miatt veszek részt a helyi életben, hanem igyekszem segíteni is, például az utánpótlás szervezésével.

Bea inkább a személyes témákat szereti, szívesen merít a mindennapi életéből, de azért igyekszik ezeket nem öncélúan feldolgozni, hanem olyan dolgokról beszélni, ami sokakat érint és érdekelhet.



– Amikor a világvége volt a tematikus téma, akkor például a nagymamám haláláról írtam, és jól esett kibeszélni magamból a színpadon. A közéleti témákat inkább csak utalásként vagy egy-egy színvonalas vicc keretében csempészem bele az írásaimba. A kedvenc előadásom, amelyben marionettbábuként szerepelek, ezzel léptem fel az országos döntőben is. Hosszú heteket készülök egy versenyre, hogy a lehető legjobban sikerüljön a színpadra lépésem, most az évzáró miskolci versenyre a szöveget is teljesen megtanultam, hogy minél gördülékenyebb legyen az előadás – teszi hozzá. Egy ismerős és talán elsőre meglepő arcot is felfedezhettek a miskolci versenyen fellépők között a nézők, hiszen színpadra lépett Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója is.

– Mint minden gimnazista, én is próbálkoztam versírással, költészettel, ami aztán eltűnt az életemből.

Közösen

– A Slam Poetryvel a fiam révén kerültem kapcsolatba, ő ugyanis évek óta művelője a műfajnak, de először csak nagyon megtetszett, szerintem komoly alternatívája lehet a szépirodalom megújításának. Arra azonban nem gondoltam, hogy ki is próbáljam, amíg Viktor nem állt elő az ötlettel.



Apa és fia ugyanis egy teamversenyen lépett közösen színpadra, méghozzá nagy sikerrel, ami után Fazekas Csaba úgy döntött, egyedül, a „profi” nélkül is kipróbálja magát.

– Nagy félelmekkel és lámpalázzal készültem a szerdai versenyre, hiszen ez még csak a negyedik fellépésem volt. Nagyon tetszett a téma, kíváncsi voltam kiből mit hoz ki, hogyan definiáljuk az utolsó embert vagy hasonlítjuk össze az elsővel. Én egy hadsereg utolsó katonájának a szemszögéből közelítettem meg – mondta.

Horváth Imre

Végeredmény

1. hely: Bájer Máté

2. hely: Irlanda Máté

3. hely: Bánóczi Beáta

