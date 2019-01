Ricse leghíresebb szülötte

Isaac Asimov, a sci-fi irodalom egyik legnagyobb alakja jelentette ki egyszer: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok.” Egy ilyen híres emberrel ne vitatkozzunk, fogadjuk el, igaza van.

Az álomgyár-alapítói

Annál is inkább, mert azt az amerikai álomgyárat, amelyet ma úgy hívunk, Hollywood, két magyar, még pontosabban zempléni származású embernek köszönhetjük, akiket úgy hívnak, Adolph Zukor és William Fox. Előbbi Ricsén született és alapította meg a Paramount Pictures-t, másikuk Fried Vilmos néven Tolcsván látta meg a napvilágot és William Fox néven alapította meg a Fox Film Corporationt, amelyet ma 20th Century Fox néven ismer a világ.

Zukor Adolf mindig is büszke volt magyarságára, a legenda szerint az ő irodájának falán lógott a híres felírat: „Nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenned.” Amikor erre rákérdeztek, Zukor halkan hozzátette: „de azért segíthet!”

Koszorúzás

Zukor Adolf örökségét a mai napig őrzik szülőföldjén, Ricsén.

– Számunkra mindig is fontos volt, hogy Zukor Adolf emlékét őrizzük, hiszen ő sem feledkezett meg a ricseiekről, számos adománnyal gazdagította a települést az elmúlt században – mondja Vécsi István, Ricse polgármestere. – Most január 7-én is tartottunk egy nagy rendezvényt a Zukor Adolf Művelődési Házban, ahol egyebek mellett a helyi iskolások adtak műsort, majd megkoszorúztuk a művelődési ház falán azt az emléktáblát, amely pontos hasonmása a csillagnak, amelyet Zukor Adolf kapott a Hol­lywoodi hírességek sétányán. Az ünnepségen elmondtam, a mi generációnk még tudja, ki volt Zukor Adolf, mit köszönhet neki a világ, így nekünk kötelességünk az, hogy ezt a tudást továbbadjuk a felnövekvő generációknak. A Magyar Hollywood Tanács rendszeresen tart emlék­üléseket Ricsén. Ezenkívül vetélkedőket is rendeznek a hollywoodi magyarokról, és a legutóbbi vetélkedőn a ricsei gyerekek nagyon jól szerepeltek, amelynek köszönhetően tavaly ősszel egy filmes táborban is részt vehettek, ahol az előadók között szerepelt egyebek mellett Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező és Cakó Ferenc animátor. Ennek a tábornak a hozadéka, hogy a ricsei gyerekek készítenek Zukor Adolfról egy filmet is, amelyben szerepel a hétfői ünnepünk is.

Mozisarok

A Zukor Adolf Művelődési Ház nemcsak nevében őrzi a névadó emlékét.

– A művelődési házban berendeztünk egy mozisarkot – mondja Deák Béla, az intézmény vezetője. – A régi ricsei moziból mentettünk meg két vetítőgépet, székeket, valamint vannak moziplakátjaink is, amelyek közül egyet a Paramount Pictures-től kaptunk a stúdió megalapításának 100. évfordulójára. Büszkék vagyunk a település szülöttére, éppen úgy, ahogy Zukor Adolf is büszke volt ricsei származására.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA