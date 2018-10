Richter Flórián: full adrenalin Miskolcon

Extrém szórakozás az egész család számára: top artisták, hat motoros a halálgömbben, kerékpározás a kupolában, egzotikus állatok, a villámgyors átöltözés mesterei, egyedülálló lovasszámok, Amerika híres bohóca – ez a Richter Flórián Cirkusz.

A Richter Flórián Cirkusz Full adrenalin című előadása egy igazi adrenalinnal teli szórakozás, ahol a tradíció és az extrém cirkuszvilág találkozik egymással. Közkívánatra visszatér a Brazíliából származó Diorios motoros csoport, akik most egy új világrekordot mutatnak be a nagyérdeműnek. Richter Flórián vadonatúj holland frízek és arab telivérek szabad­idomítása nemzetközi nagymesterének keze alatt. A világhódító magyar lovasszám, a Magyar Posta a világon először 20 lóval látható. Mindez a műfaj történetének legifjabb sztárjával, Richter Kevinnel. Everton – kerékpározás a kupolában. A Brazil vendégművész a világon egyedülálló műsorszámot mutat be, ahol kerékpárjával a cirkuszkupolában felfüggesztett keretben kerékpározik 10 méter magasban. Egzotikus állatok kavalkádja Szandrával, a cirkusz kabalaelefántjával, aki kecses mozdulataival kápráztatja el a közönséget. A Navas testvérek equadori származású világszerte ismert top artisták. A nagy nevű CIRQUE De SOLEIL sztárjai.

Szaltók a ló hátán

Szebasztián és Krisztina a villámgyors átöltözés mesterei. Műsorszámukat Európa, Amerika, Ausztrália és Ázsia több mint 50 országában láthatta már a nagyérdemű. A műsor nagy nevettetője olasz származású, Davis Vassalo. Davis nemcsak a földön mutat be humoros jeleneteket, hanem a levegőben a plafonon járva is. Lovas akrobaták újra a Richter Flórián Cirkusz porondján a Flórián Csoport Richter Angelina és Kevin közreműködésével. Szaltók, akrobatikus ugrások a vágtázó ló hátán. Amadeo Folco olasz vendégművészünk és India elfántjai. Amadeo fiatalos, elegáns megjelenésével és elefánt­társaival mutat be egy elképesztő elefántos kavalkádot.

