Rezsicsökkentés – Mindenki megkapja a 12 ezer forintot

Megoldást talált szerdai ülésén a kormány a téli rezsicsökkentésről szóló kormányhatározatban megfogalmazottak miatt kialakult anomáliákra. A kabinet jogszabály-módosítással rendelkezett arról, hogy minden egyes magyarországi, földgázzal fűtő fogyasztó hozzájusson ahhoz a 12 ezer forinthoz, amelyről a múlt hónap elején határozott. A Magyar Közlönyben csütörtökön közzétett rendeletkiegészítés szerint, ha egy társasházban az egy lakásra jutó összeg nem éri el a 12 ezer forintot, akkor a fogyasztói közösség legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni a szolgáltatótól a különbözet jóváírását.

A kérelmet be lehet nyújtani formanyomtatványon is, amelyet a szolgáltató az ügyfélszolgálatán és a honlapján is közzétesz április 10-ig, vagyis jövő hét keddig. A kérelemben igazolni kell a lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-másolattal az épület önálló lakásainak számát. Ezenkívül a lakóközösség képviselőjének be kell mutatnia a számításokat és a különbözet összegét. Ezután a szolgáltató 15 munkanapon belül megvizsgálja a kérelmet, jóváírja a különbözetet, erről pedig soron kívüli levélben tájékoztatja a fogyasztói közösséget.

A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a korábbi meghatározás nem vette figyelembe a lakások (fogyasztók) számát azoknál a társasházaknál, amelyeknél nincs egyedi gázmérő. Az óránként 20 köbméteres kapacitás alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségeknek 24 ezer forintot, az ennél nagyobb gázmérős társasházaknak pedig 120 ezer forintot írt jóvá a szolgáltató. Ez sok esetben ahhoz vezetett, hogy az egy lakásra jutó összeg nem érte el az eredeti szándék szerinti 12 ezer forintot. Az egyedi gázmérővel szerelt lakásoknál, valamint az előre fizetős mérőt használóknál egyaránt érvényesült a 12 ezres jóváírás.

A kormányhatározat értelmében a belügy-, a nemzetgazdasági és a nemzeti fejlesztési miniszternek javaslatot kell készítenie arról, hogy a vezetékes földgáz- és távhőhálózattal nem rendelkező településeken minden háztartás részesülhessen egyszeri 12 ezer forintos tüzelőanyag-támogatásban. Ez 29 ezer háztartást jelent 298 településen – számolt be a Magyar Idők.

