Rezsicsökkentés: Bükkszentkereszten természetben jár

A Bükkszentkereszten élők még nem kapták meg a tavalyi rezsicsökkentés 12 ezer forintos összegét, panaszolta szerkesztőségünkben Takács József, a település egyik lakója. Mint mondja, az összeget 2018 májusában kellett volna kézhez kapniuk. Mivel ez nem történt meg, levelet írt Tállai András államtitkárnak. Válasz azonban nem érkezett, de született egy új rendelet, hogy azoknak, akik fával vagy szénnel fűtenek, október 15-éig írásban kell igényelniük a rezsicsökkentés összegét. A bükkszentkeresztiek ezt meg is tették, de a pénz csak nem érkezett meg. Olvasónk és a településen élők szeretnék tudni, hogy mi ennek az oka. Annál is inkább furcsállják a dolgot, mert a szomszédos Répáshután már tavaly megérkezett mindenkihez a 12 ezer forint.

Nem lehet készpénzben

A problémával Jámbor Flóriánt, Bükkszentkereszt polgármesterét kerestük, aki je­lezte: a jogszabály úgy rendelkezik, hogy azokon a településeken, ahol van kiépített gázhálózat, ott a rezsicsökkentést természetben kapják meg az érintettek. Mivel Bükkszentkeresztnek tartályos gázhálózata van, tűzifát, pelletet vagy gázpalackot igényelhettek az érintettek. A teljesítésre egy évük van az önkormányzatoknak, a határ­idő tehát 2019 vége.

– Nálunk is folyamatban van a rezsicsökkentés rendezése. Folynak a szerződéskötések a különböző szolgáltatókkal. Felvettük a kapcsolatot a répáshutai erdészettel is, mivel legtöbben tűzifát igényeltek rezsicsökkentés gyanánt. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyelőre a szociális tűzifa kitermelésével vannak elfoglalva, de ha az befejeződik, jöhet a rezsicsökkentéshez igényelt fa termelése. A kettőt ugyanis nem lehet összekeverni – hangsúlyozta Jámbor Flórián. Hozzátette: a szociális tűzifát ebben a hónapban szállítják majd ki a rászorulóknak. A rezsicsökkentés fejében igényelt energiahordozókat pedig legkésőbb a nyáron mindenki megkapja. A gázpalackot és a pelletet hamarabb is tudnák biztosítani, de egyszerre szeretnék az igényeket kielégíteni, hogy ne legyen elégedetlenség a községben.

Egyszerűbb lett volna

– Nekünk is az lett volna a legegyszerűbb, ha mindenkinek odaadjuk a 12 ezer forintot, de sajnos ezt a jogszabályok nem engedik meg. Így most az is problémát okoz, hogy az érintetteknek saját maguknak kell hazaszállíttatniuk a fát, ami 0,6 köbmétert jelent háztartásonként. Vagy összefog 3-4 család, és közösen vitetik haza, akkor megoszlanak a költségek, vagy a szállítás költsége lejön a fa mennyiségéből. Akkor viszont csak 0,4 köbméter jut háztartásonként – magyarázta a polgármester.

Takács József minderre azt a megjegyzést tette: elég furcsa, hogy a 2018-as rezsicsökkentést 2019 végéig kell megkapniuk az embereknek. A településen élők pedig a gázt csupán főzésre használják, nem fűtésre.

ÉM-HE

