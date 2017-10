Rétvári: versenyképes alapellátást szeretnénk kialakítani

Rétvári Bence elmondta, jelenleg negyven százalékkal fordítanak több pénzt az egészségügyi alapellátás különböző “szeleteire”, mint 2010-ben.

Az államtitkár kiemelte: a háziorvosi praxisnak ugyanolyan vonzónak kell lennie, mint egy külföldi munkavállalási lehetőségnek – amelynek megvannak az árnyoldalai is -, valamint versenyeznie kell a kórházi orvosi álláshelyekkel.

Fontosnak ítélte a praxisvásárlásra, valamint a letelepedésre igényelhető pályázatokat, amelyek a kezdeti időszakot teszik könnyebbé a háziorvosoknak. Erre a két célra összesen akár 24 millió forintot is kaphat egy üres praxist elvállaló orvos – mondta. Mindezeken túl a kormány igyekszik abban is segíteni, hogy a rendelők elérjék az európai színvonalat, ezek mellé párosul a hosszú távú anyagi kiszámíthatóság – közölte.

Rétvári Bence kiemelte: a kedvező feltételeknek köszönhetően idén nagyon sokan pályáztak ezekre a forrásokra, ezért az eredeti keretösszeget meg kellett emelniük 2,25 milliárd forintra. Felhívta a figyelmet, hogy október 15-éig még lehet pályázni.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a védőnői szolgálatra fordítható összegeket is jelentősen megemelték. Újdonság – mondta -, hogy amíg eddig az önkormányzatokra bízták, hogy milyen arányban fordítják béremelésre a pluszforrásokat, most már kötelező erre fordítani a többletet. A fogorvosi praxisok finanszírozása kétmilliárd forinttal emelkedett – tette hozzá.

Rétvári Bence hangsúlyozta: jövőre is folytatódik az egészségügyi alapellátás finanszírozásának emelkedése.

– MTI –

