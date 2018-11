Rétvári: a posta megkezdte a nyugdíjprémiumok kézbesítését

Rétvári Bence azt hangoztatta, hogy a nyugdíjprémiummal a kormány a tiszteletét és a köszönetét fejezi ki a nyugdíjasoknak több évtizedes munkájukért.

Úgy fogalmazott, a bővülő magyar gazdaság eredményeiből nemcsak a munkavállalóknak kell részesülniük, hanem azoknak is, akik felépítették és munkájukkal gazdagították az országot.

Emlékeztetett arra, tavaly 12 ezer forint volt a nyugdíjprémium, míg most 18 ezer forint a maximális összeg. A prémiumot nemcsak a nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják.

Panulin Ildikó azt mondta, a kézbesítés november 30-áig tart, a nyugdíjkifizetési naptárnak megfelelően. A nyugdíjprémium és a nyugdíj egy utalványon érkezik, így a jogosultak egy összegben kapják meg, de a szelvényen külön feltüntetik a két összeget.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy akik bankszámlán kapják a nyugdíjat, azoknak a folyószámlájára már hétfőn megérkezett a nyugdíjprémium.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormánynak sikerült megőriznie a nyugdíjak értékék, ahogyan azt 2010-ben vállalták.

Hozzátette: a vásárlóérték megőrzésén, azaz a csaknem 30 százalékos emelésen túl tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóereje is, és még ehhez jön hozzá a nyugdíjprémium a gazdaság jó teljesítménye miatt.

-MTI-

