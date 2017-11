Retró fotók: „Trabanton szállni élvezet…” – 60 éves a „keleti blokk” legendája!

A Trabant volt az első jármű a Német Demokratikus Köztársaságból, ami a keleti közlekedés szimbólumává vált. Régebbi kiadású autós szakkönyvek még törpeautónak nevezték, hiszen – egyes tévhitek szerint – eredetileg nem is kocsinak készült, hanem fedett motornak.

A széles néptömegeknek szánt Trabant, a P50 első példánya 1957. november 7-én, “a nagy októberi szocialista forradalom” 40. évfordulóján gurult le a futószalagról. A Trabant nevet is szovjet ihletésre kapta, a néhány héttel korábban fellőtt első szputnyik (útitárs) nevét fordították németre.

A P70-nél kisebb modellbe léghűtéses motor került a korábbi vízhűtéses helyett, de megmaradt a két henger, a két ütem és a duroplast karosszéria. Az 500 köbcentiméteres, 18 lóerős motorral készült szériák a körbezárt “S” (Sachsenring) emblémát 1958. május 1-jétől viselték.

Olcsósága, alacsony fogyasztása igénytelensége ellenére – vízszintes irányban eltolható oldalablakok és csupán sebességmérő órából álló műszerfal – hamisítatlan kelet-európai népautóvá tette a “Trabit”. Az 1959-től forgalomba került új széria már a Trabant 500 nevet kapta, amiből elhúzható tetővel felszerelt “camping” típus is készült. A motor 1960-tól – több lépcsőben – átalakult, javítottak az égéstéren, a karburátoron és az áttételen. Ekkor jelent meg az első kombi is, 1962-ben pedig a már ismert karosszériát mutatták be, a Trabant 600 végsebessége a mágikus 100 kilométer volt.

A legtovább gyártott széria az 1964-es Trabant 601 lett. A nagyobb utas- és csomagteret kapott autó erőforrása 26 lóerős, 600 köbcentis kéthengeres motor volt, ez vált igazán népszerűvé a “keleti blokk” országaiban. 1966-ban jelent meg a Trabant 601 Deluxe típus, amelybe rádió, kényelmesebb ülések és eltérő színű belső kárpit került, valamint az automatakuplungos Trabant Hycomat. 1967-től a gyár kifejlesztette a nyitott változatot, a Kübelt a katonaságnak szánták felderítési és harcászati feladatok ellátására, a Tramp pedig a civil vásárlókat célozta meg.

A Trabantot a keletnémet népautóként reklámozták, de soha nem tudtak eleget gyártani belőle. A fejlesztéseket az alacsony ár tartása miatt a vezetés nem engedélyezte, így a gépkocsi műszakilag fokozatosan elavult. (A hatvanas évek végén megtervezték a 601 utódját, de a forradalmi ötleteket tartalmazó Trabant 603 gyártását nem hagyták jóvá. A terveket kemény nyugatnémet márkáért eladták nyugatra, és részben ezek felhasználásával épült meg a VW Golf, de a “Trabiba” szánt Wankel-motor és duroplast karosszéria nélkül.) A szocialista hiánygazdálkodás közepette Trabanthoz jutni nehéz és hosszadalmas vállalkozás volt: az autóra 12-15 évet kellett várni, sokan már a tizennyolcadik születésnapjukon beadták az igénylést.

A Trabant gyártását a német újraegyesítés után, 1991-ben megszüntették, de az utolsó két évben az 1.1-es verziót már Volkswagen-licenc alapján készült négyütemű motorral gyártották. Az utolsó, 1991. április 30-án elkészült Trabant a zwickaui gyár múzeumában látható, motorjának sorszáma 3 096 099. (A hárommillió Trabant 98 százaléka a mindenki által ismert 601-es típus volt.) A város lakói 1998-ban emlékművet emeltek a Trabantnak, amely egyben Zwickau városának is jelképe.

A “papírjaguárnak”, “szász Porschénak”, “NDK-Volkswagennek” csúfolt jármű ma már kultikus tárgy. A világ különböző országaiban száznál több egyesület működik, amelyben a “Trabi” barátai rendszeresen találkoznak, és színes élménybeszámolókkal szórakoztatják egymást. A német újraegyesítés után, 1991-ben mozifilm is készült az NDK jelképéről Go Trabi, go címmel.

Forrás: facebook.com/trabantszerelem | fortepan.hu | ujszo.com | wikipédia.org.

Videó: Láttál már dízel, 180 lóerős Trabantot? Most fogsz! A videón jól látszik, hogy a TDI motorral felszerelt, 180 lóerős Trabi hangja és a füstje sem a megszokott. Forrás: automotor.hu. Videó: A Trabant odaállt a starthoz, de nem azt történt, amire mindenki gondol Mustang vagy Trabi? Trabi vagy Mustang? Ez autós mert nagyot álmodni, és e... Tovább a cikkhez

Videó: A Trabant odaállt a starthoz, de nem azt történt, amire mindenki gondol Mustang vagy Trabi? Trabi vagy Mustang? Ez autós mert nagyot álmodni, és egy csapásra a verseny sztárja lett. Tovább a cikkhez

Ez nem Trabant, de teljesen úgy néz ki Miskolc - Wartburg motor a szíve a keletnémet csodának, amely a 3. Bükkszentkereszti Veteránjármű Találkozón is ott volt. Veres-Röghegyi Tamás és Viskolcz Gábor egy igazán ritkának mondható autót hajtanak. Nem, nem Trabant, csak úgy néz ki. Módosított égéstér – Egy 353-as Wartburg motor találha... Tovább a cikkhez

Régi trabantok idézték fel a keletnémetek Nyugatra menekülését Prágában Prága, 2014. szeptember 29., hétfő (MTI) - Nagy figyelmet keltve régi német Trabantok, Wartburgok és szovjet Zsigulik robogtak végig hétfőn kora este Prágában a Kisoldal történelmi negyedben, hogy a 25 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékeztessenek. 1989 szeptemberében több ezer akkori kelet... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA