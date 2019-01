Repülőrajt a lakáspiacon

A tulajdonosok legtöbbször saját maguk próbálják értékesíteni lakásaikat vagy házaikat valamelyik hirdetési oldalon keresztül – állapította meg az ingatlan.com ez irányú felmérése.

Két-három hónap

A tapasztalatok azt mutatják, hogy – az elmúlt hat hónap adatai alapján – a lakóingatlanok értékesítése Budapesten átlagosan 80 napot vett igénybe, a megyei jogú városokban pedig 113 napot. Vannak olyan ingatlantulajdonosok is, akik először saját maguk próbálják eladni a lakásukat, de ehhez végül aztán ingatlanközvetítő segítségét veszik igénybe. Ők Budapesten átlagosan 63 nap után adnak eladási megbízást ingatlanközvetítőknek, a megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken pedig ugyanez 84 nap után következik be. Az ingatlan.com szakértője szerint a zökkenőmentes értékesítés azért vált fontossá, mert a legtöbb eladó egyben potenciális vevő is, és a legtöbben az eladásból befolyó pénzből tervezik megvenni a következő otthonukat.

Pluszkiadás

„Ha a lakáseladás 2-3 hónapot csúszik, akkor ezalatt a következő otthon ára 3-5 százalékkal is drágulhat, ami akár 1 millió forinttal nagyobb kiadást is eredményezhet” – állapította meg Balogh László. Az idei esztendőben – túlzás nélkül elmondható – repülőrajtot vett a lakáspiac, legalábbis a keresleti oldalon. Emelkedés tapasztalható az eladó és a kiadó lakásoknál is – derül ki az ingatlan.com említett elemzéséből.

Január első három hetében az egy eladó lakásra jutó érdeklődések száma 84 százalékkal nőtt a magánszemélyek hirdetései iránt. A bérbe adandó ingatlanoknál duplázás történt: egy lakásra 112 százalékkal több érdeklődő volt, mint a múlt év azonos időszakában.

Erős évkezdés

Az ingatlanközvetítők kínálatában található hirdetések iránt is jelentősen nőtt az érdeklődések száma: az eladó lakóingatlanok esetében 56, az albérletek esetében pedig 105 százalékkal.

Balogh László szakértő szerint több tényezővel magyarázható az erős évkezdés. Egyrészt januárban hagyományosan megugranak az érdeklődések az előző év végi szinthez képest. Ráadásul 2018-ban visszafogottabban indult az év, ezért a lakásvásárlási kedv idei élénkülése tavalyhoz képest még látványosabb.

A szakértő azt mondja, a kereslet felfutásához nagy valószínűséggel az is hozzájárult, hogy a vevők további áremelkedésre számítva mielőbb szeretnék megtalálni a következő lakásukat vagy házukat. Balogh László ugyanakkor hozzátette, hogy a januári fokozódó kereslet mellett a kínálat bővülése még várat magára.

Szaniszló Bálint

