Rengeteg patina: ismert épületek eladósorban Miskolcon

Több ezer ingatlant kínálnak eladásra Miskolcon. Az eladó lakásokat, házakat hirdető portálokon bőven van miből válogatni. Köztük nagyobb épületek is szerepelnek a kínálatban. Olyanok, amelyek valamikor meghatározó helyei és építményei voltak Miskolcnak.

„Bármire használható”

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a miskolci önkormányzat 601 millió forintért árulja az egykori Avas szálló épületét, ez a hirdetés még mindig él.

Kiváló akusztikájú, színpaddal, színházteremmel, így kezdődik az a hirdetés, ami az Újgyőri főtéren álló Vasas művelődési házat kínálja. Azt is olvashatjuk, hogy forgalmas helyen, buszállomással szemben van, majd azt írják: bárminek használható. Eddig is szinte bármire használták, három évtizeddel ezelőtt még rendezvényeknek, kulturális előadásoknak, koncerteknek, iskolabáloknak adott otthont, majd volt diszkó, turkáló a falai közt. Jelenleg iskola és kereskedelmi üzletek lakják. A hirdetés szerint a telek területe közel 3000 négyzetméter, az ára pedig 205 millió forint.

A legnagyobb bálteremmel

A környéken található a Kiss Ernő utcai ingatlan, ami a ’80-as évek végéig Hámor Étteremként működött. Az elegáns belső térrel kialakított vendéglátóegység számos rendezvény helyszíne volt, majd a ’90-es évektől egy exkluzív bútorbolt költözött a falai közé. A boltba betérők még gyönyörködhettek a belső terekben, még megmaradt az egykori étterem elegáns hangulata. A mostani hirdetéshez mellékelt képeken is látszik, sok-sok évtizeddel ezelőtt nem nagyolták el az épület belső kialakítását. Ha valaki magáénak szeretné tudni ezt az ingatlant, ami 5000 négyzetméteres telken áll, 150 millió forintot kell kifizetnie. A hirdetésből megtudhatjuk: az emelete rendelkezik Miskolc egyik legnagyobb, körülbelül 800 négyzetméteres báltermével.

Luxus a gyár mellett

A volt Hámor Étteremtől alig 5 perc sétára találjuk a DAM egykori vendégházát. Az interneten található régi képeken jól látszik, valaha igazán elegáns szállást kínált az épület a gyár exkluzív vendégeinek. A hirdetésben is ezeket olvashatjuk: „A felépítmény 1938–1939 között épült Veszely Géza tervei alapján. Az 1970-es évek elején átfogó felújításon esett át. Építésének célja a gyár vendégeinek megfelelő színvonalú elszállásolása volt, a színvonal magas voltát tanúsítják a még ma is látható márványbetétek. Az épület az étterem és a munkásétterem szomszédságában épült. Földszintjén közösségi helyiségeket, öt vendégszobát, gondnoki lakást és egyéb kiszolgáló helyiségeket helyeztek el. Az emeleten a vendégszobákon kívül olvasóhelyiség, társalgó, kártyaszoba és ebédlő volt. A második emeleten voltak a lakosztályok és a kiemelt színvonalú lakószobák. Falazata tömör tégla (a pinceszint is), a válaszfalak téglából készültek.”

A kiírás szerint az egykori vendégház 3027 négyzetméter, és sokrétű felhasználási lehetőséget rejt magában, akár oktatási intézmény, akár szociális ellátóhely, akár szálláshely funkcióval is hasznosítható. Az ára: 102.158 forint négyzetméterenként.

A stadionnal szemben nem is olyan régen egy szórakoztatóegység működött. Többek között bowling pálya, étterem, söröző várta a vendégeket, egy ideje azonban már zárva van, most pedig eladó. Ára: 149 millió forint, és a hirdetés szerint 1986 négyzetméter.

Étterem és iskola a listán

A Kis-Avason a város egyik jó nevű étterme, az Alabárdos lett eladó, 69 millió forintért hirdetik. „Miskolc város egyik legpatinásabb és legkedvezőbb fekvésű belvárosi jellegzetes és ismert vendéglátóhelyét kínálom megvételre” – kezdődik a hirdetés.

Kiderül az is, a földalatti részben borozónak kialakított pincerendszer, míg az emeletén első kategóriájú étterem található, amely színes ólomüveg ablakaival, fekete gránit padlójával, lovagi fegyver dekorációjával korhű középkori hangulatot idéz…

Képzeletbeli térképünkön ott a város nyugati kapuja. A József Attila utcában található épület korábban egy általános iskolának adott otthont, szintén eladó. Ezt a város ingatlankezelője árulja, 46 millió forintért, alapterülete 3577 négyzetméter.

