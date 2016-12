Rendkívüli közgyűlések, építményadó és változó parkolás Miskolcon

Az évet rendkívüli közgyűlési üléssel kezdte a miskolci testület. „Idén is számos feladatunk van, számos fejlesztési lehetőség áll a város előtt” – ezt mondta akkor dr. Kriza Ákos polgármester, és ezzel indokolta az ülés soronkívüliségét is.

Ezen az ülésen tárgyalták a kéményseprőipari változásokról szóló napirendet, ez készítette elő, hogy nyár elejétől a szolgáltatás a katasztrófavédelemhez kerülhessen.

A januári ülésen szó volt arról is, hogy a város tárgyal a dolgozók továbbfoglalkoztatásáról. Ennek eredménye végül az lett, hogy a közel 50 munkatársból 29 kéményseprő szakmunkás, kéményseprőmester, adminisztrátor kezdte meg munkáját július elsejétől a katasztrófavédelemnél. Azoknak, akik nem kívántak átmenni, vagy a katasztrófavédelem nem tudott átvenni, a miskolci önkormányzat állásbörzét szervezett a városházán, amelyen a több mint 20 dolgozónak – a szakszervezet jelenlétében – önkormányzati cégek kínáltak álláslehetőségeket.

„Azt gondoltuk, a legfontosabb napirend a költségvetés lesz, de egy fajsúlyosabb előterjesztés került elénk” – ez hangzott el a Fidesz-KDNP frakció részéről a februári ülésen. Ez az előterjesztés pedig azt javasolta, a képviselők foglaljanak állást a kötelező betelepítési kvóta elutasításával kapcsolatban.

Március

Ekkor került a képviselők elé a 2015-ös év költségvetésének korrekciója, és ez éles vitát váltotta ki az ülésen. Míg a Fidesz-KDNP frakció egyensúlyról beszélt, addig az ellenzék 12 milliárd forintos hiányt kért számon a városvezetésen.

Kiemelt téma volt márciusban a turizmus is, a várost vezető frakció tagjai sorra elmondták, hogy az elmúlt években milyen jelentős előrelépések történtek ezen a területen. Mint fogalmaztak: „Az idegenforgalom mára Miskolc egyik húzóágazata lett.”

Ebben a hónapban még egy rendkívüli ülést is tartottak a képviselők, ezen döntöttek a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet létrehozásáról. A cél ezzel az volt, a gyermek­egészségügyi alapellátásokat egy központon belül fogják össze: azaz a gyerekeket ellátó háziorvosok, védőnők és a fogorvosok egy intézményhez tartozzanak.

Az e havi testületi ülés legfontosabb döntése a bérleti díjakhoz kapcsolódott. Ennek értelmében: május 1-től azok, akik új bérlők, már magasabb bérleti díjat fizetnek. A régi bérlőknek azonban 2017. január elsejétől emelik a bérleti díjakat. A város a döntést azzal indokolta: óriási az érdeklődés a bérlakások iránt, ami azt mutatja, áraik megfelelők. Olvasóink ezzel nem értettek egyet, többen lapunkon keresztül panaszolták el, nem tudják majd fizetni a megemelt díjat.

De áprilisi javaslat volt a főutca rendjének szigorítása is, amit a Fidesz-KDNP-s képviselők kezdeményeztek, azzal indokolva, hogy több lakossági jelzés is érkezett feléjük ennek szükségességéről. A főutcai behajtás szigorítása mellett a belváros tereinek, parkjainak kiemelt ellenőrzését is megszavazták.

Ugyancsak áprilisban tárgyalták a zárszámadást is, ennek kapcsán a Fidesz-frakció kijelentette, Miskolc gazdasága egyre erősebb lesz. Az ellenzék azonban másképp értékelte, mint fogalmaztak: „Igazából ez nem egy lendületben lévő város, hanem vegetáló.”

A városi rendőrkapitányság 2015-ös munkájáról szóló beszámoló, valamint az önkormányzati rendészet 2015-ös évének összegzése voltak a legfontosabb napirendek. Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány hangsúlyozta, a legfőbb mutatók tekintetében az elmúlt öt év legjobb eredményeit produkálták. A Fidesz-KDNP-s képviselők a közbiztonság kapcsán többször is méltatták a tavaly év végén elindított seriffrendszert. Az ellenzék azonban látványszínháznak nevezte ezt.

A miskolci testület döntött a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénybevételéhez szükséges beépíthető ingatlanok értékesítéséről is. Hangsúlyozták, fontos szempont volt, hogy a már felszámolt nyomortelepek helyén is értékesítsenek területeket. Az MSZP és a Jobbik is úgy vélte, a MIK ez az előterjesztése semmilyen szociális gondoskodást nem tartalmazott, szerintük a MIK Zrt. csak összegyűjtötte a városban értékesíthető ingatlanokat, beszállva ezzel az üzletbe.

Az áprilisi szigorítás után júniusban újabb intézkedést hozott a testület a belvárossal kapcsolatban. Ezúttal a kerékpárosok közlekedését határozták meg, csak a villamossínen tekerhetnek.

Ez volt a nyári szünet előtti utolsó ülés, ahol Területfejlesztési Operatív Program (TOP) fejlesztéseiről is szó volt. Ez az a program, amelynek keretében 35 milliárd forintos támogatási összeget kap a város. A júniusi előterjesztésben a vár környékének rekonstrukciójáról, a történelmi Avas rehabilitációjáról, a Szent István tér átalakításáról és a miskolctapolcai őspark fejlesztései kapcsán döntöttek. De napirenden volt a selyemréti fürdő továbbfejlesztése is, ami a társasági adókedvezményből, úgynevezett tao-s pénzből történik majd. A fejlesztés lényege, hogy a meglévő 50 méteres medencét felújítják, illetve egy újat is építenek, valamint ezek télen mobiltetőt kapnak.

A Salkaházi-program is téma volt, kibővítették a támogatásban részesülők körét – mintegy 1300 nyugdíjast vontak be a programba –, illetve lehetővé tették, hogy a nyugdíjas klubok önköltségi alapon bérelhessenek buszokat kiránduláshoz.

Ülésezett Miskolc közgyűlése – 2016. augusztus

Rendkívüli ülésre hívta össze a képviselőket dr. Kriza Ákos polgármester. Három téma volt: a 2019. évi U21-es UEFA labdarúgó-Európa-bajnokság megrendezésének pályázatával kapcsolatos döntések meghozatala, a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok budapesti megrendezéséhez szükséges garanciákkal kapcsolatos döntések meghozatala, valamint Miskolc pályázata egészség-, sportparkok kialakítására.

Szeptemberben nem tartott ülést a miskolci testület. Októberben olyan fajsúlyos kérdések kerültek a képviselők elé, mint az idei év költségvetésének korrekciója, valamint a Miskolc Holding Zrt., a MIK Zrt., a MIVIKÖ Miskolc Kft. és a Miskolci Városfejlesztési Kft. egybevonása. „…magukat gyakorlatilag gazdasági vállalkozásnak tekintve, a fenntarthatóságot üzleti modellekkel megerősítve kell működniük” – ezzel indokolták az előterjesztést. A polgármester szerint azért volt szükséges az egybevonás, mert egységes cégirányítási koncepcióra van szükség a holdingon belül.

Ezen az ülésen fogadták el az építményadóról szóló rendelet módosítását is: akinek miskolci ingatlanja van, de életvitelszerűen nem tartózkodik a városban, azaz a lakóhelye nem ide van bejelentve, év elejétől építményadót kell fizetnie.

Rendkívüli testületi ülést is tartottak Miskolcon, amelyen a téma: Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletének módosítása volt.

Nem sokkal utána azonban rendes ülésre hívták a képviselőket, ezen új bizottság felállításáról döntöttek: hét taggal megalakult a Rendészeti Bizottság, amelynek elnöke Hubay György lett. Az ellenzék nem a bizottság létrehozása ellen érvelt – később ugyanis egyhangúlag megszavazták a javaslatot –, hanem a város közbiztonságát kritizáltak.

A novemberi ülés egyik fontos momentuma volt, hogy a képviselők elköszöntek a jegyzőtől, dr. Csiszár Miklós ugyanis nyugdíjba ment.

Az építményadó módosítása – legalábbis eredeti formájában – csak két hónapot élt, decemberben finomították. Igaz, nem önálló napirendként érkezett, hanem az idei év költségvetésébe ágyazva nyújtották be. Ennek értelmében az a rész, hogy lakcímkártyával kell igazolnia a tulajdonosnak, hogy életvitelszerűen a városban él, kikerült a rendeletből. Bekerült viszont, hogy nem csupán az adóalany, hanem annak közeli hozzátartozója is lakhat életvitelszerűen az ingatlanban, és ekkor is jár az adómentesség.

Decemberben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendeletet is módosította a testület: a P betűs parkolási felhajtókat, illetve azok megbízóit is büntetik ezentúl.

A miskolci képviselők a parkolással kapcsolatban is hoztak döntéseket. Ennek értelmében: szombaton a város parkolóinak nagy része január 1-től ingyenessé válik. Valamint a kombinált bérlettel – úgy, hogy a bérlet ára nem változik – a mélygarázsokat és a parkolóházat is igénybe lehet venni. De díjváltozás is lesz év elejétől: a belvárosi zöld zónák parkolási óradíja 340 forintról 400 forintra nő. A bérletek ára azonban nem emelkedik, valamint a sárga és a kék zóna parkolási díja sem.

