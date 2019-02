Az igazán érdekes és kiemelt szakmai érdeklődést kiváltó filmek még csak ezután jönnek, de a Berlinale versenyprogramja az első napokban is szolgált egy-egy meglepetéssel.

Nem képes beilleszkedni

A System Crasher című német versenyfilm egy Bennie nevű kilenc éves kislányról szól, aki deviáns viselkedése miatt, és azért, mert édesanyja nem tudja kezelni a dühkitöréseit, állami gondozásban nevelkedik a nyugodt családi háttér helyett. A film címe egyébként egy szakmai kifejezés azokra, akik semmilyen szabályt nem tartanak be és semmilyen szabályozott struktúrába nem képesek beilleszkedni. A film finom kritikája az egyébként fejlettnek tartott német szociális ellátórendszernek is.

A fesztivál harmadik napján bemutatott The Golden Glove (Az Aranykesztyű) című német film Fatih Akin világhírű (Berlinben 2004-ben már Arany Medve díjat kapott) rendező alkotása, amely egy, a 70-es évek Hamburgjának St. Paul negyedében megtörtént bűnügyet dolgoz fel. A film címe egy szórakozóhely, kocsma neve, ahol kizárólag a hajléktalanság peremére csúszott emberek és veszélyes bűnözők fordulnak meg, nap mint nap. Fritz Honka sorozatgyilkosnak is ez volt a törzs­helye, aki a 70-es évek egyik legkegyetlenebb pszichopata gyilkosa volt. A férfi saját lakásában nőket darabolt fel és rejtett el, egészen a véletlenszerű lebukásáig. A rendkívül megrázó történet egy hiteles korrajz is a 70-es évek Nyugat-Németországáról.

Bíró Tibor

