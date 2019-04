Rendhagyó lánykérés a miskolci prológon

Meglepetésként ért mindenkit, amikor az egyik autó nem ment ki a futam végén a pályáról és visszagurult a starthoz. Kerekes Réka navigátor – autós berkekben ismertebb nevén Zú Zoocska – élete pedig örökre megváltozott ezen a napon. Párja ugyanis meghozta élete egyik legfontosabb döntését és kedvese kezét több ezer ember előtt kérte meg.

Nemcsak az újdonsült menyasszonyt, de a nézőket, valamint a sajtó jelenlévő munkatársait is meglepetésként érte ez a rendkívül megható és váratlan fordulat. A büszke vőlegény semmit nem bízott a véletlenre, ezért az eseményről videó is készült. Nézzétek meg ti is.

