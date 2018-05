Rendbe tették az Avast a hétvégi Borangolásra

A turisztikailag népszerű területet egyre többen keresik fel akkor is, ha nincs éppen rendezvény; így a szezonra készülve kiemelten fontos, hogy rendezett legyen a történelmi Avas – tudatta a miskolci városháza, a helyi borkultúrát népszerűsítő nagyrendezvény előtt.

Takarítással(is) készülnek

Összesen hatvanöt köbméternyi hulladékot szedett össze a Városgazda csaknem ötven munkatársa a közelmúltban az Avason. Nem maradt el a fűnyírás sem, mint azt Pásztor Imre, a polgármesteri hivatal vállalati- és projektkommunikációs vezetője elmondta, lekaszálták és elszállították a füvet az avasi közterületekről. Mint hozzátette, a hétvégén rendezik meg a Borangolást, azonban a munkára más miatt is szükség volt. – A területet egyre többen keresik fel olyankor is, amikor nincs rendezvény, ezért a szezonra készülve kétszeresen is fontos, hogy rendezett legyen a történelmi Avas – mondta.

A kommunikációs vezető szerint a tavaszi takarításra minden évben szükség van, annak ellenére is, hogy az avason szétszórt szemét mennyisége most már évek óta csökken.

– Sokan még mindig ide hordják a szemetet, dacára annak, hogy az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek minősül. Talán nem tudja mindenki, de ha a közterületen engedély nélkül kidobott szemétben veszélyes hulladék is van, akkor a szemetelő akár szabadságvesztéssel is büntethető.

Miskolc egyébként a kommunikációs szakember szerint folyamatos harcot vív az illegális hulladéklerakókkal annak ellenére is, hogy a ­város számos ingyenes szolgáltatást biztosít.

– Éves szinten ezer köbméterben mérik a városból begyűjtött illegálisan elhelyezett hulladékot. Begyűjtésére idén húsz millió forintot különítettünk el, amit egyébként másra is elkölthetne Miskolc. – hangsúlyozta Pásztor Imre.

Jön a zöldkommandó

A problémát most egy úgynevezett „zöldkommandó” létesítésével oldaná meg a városháza, melyet a rendőrséggel, a rendészettel, és a megyei hulladékgazdálkodási céggel közösen állítana fel. A csoport feladata a tettenérés lesz, ugyanis a jelenlegi jogszabályok miatt csak így lehet rábizonyítani valakire az illegális hulladéklerakás tényét.

Pásztor Imre hozzátette, az önkormányzat azt kéri a lakosságtól, jelezzék a rendészetnek, ha illegális hulladéklerakást észlelnek.

