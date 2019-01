Rémült kedvencek hada szalad világgá

Több rémült kutya bekerült a Miskolci Állatsegítő Alapítványhoz 2018 utolsó napján és az új év első napján. Hiába a tiltás, a petárdázás már szilveszter délelőttjén elkezdődött, az ebek pedig világgá szaladtak.

Apró Zsuzsanna, a MÁSA állatgondozója, kutyakiképzője elmondta, összesen 6 kutyust fogadtak be a két nap alatt. Közülük kettőben volt chip, őket hazaszállították. Az egyikről lemondott a gazdája. A többi kutyának azonosító hiányában nem találták meg a gazdáját. Egyikük Polgáron kóborolt, a másik, egy idősebb eb, Sajószöged és Nagycsécs között sétálgatott. Kedden hajnali 3-kor az alapítvány területére beszökött egy újabb kutyus, valószínűleg ő is a szilveszteri durrogtatás miatt szökött el, mert csapzott, vizes és rémült volt. Bejelentés érkezett még egy kutyusról, amelyik egy társasház lépcsőházába szökött be. Neki a jobb hátsó lábán két ujjára egy drót tekeredett rá, de olyan erősen, hogy nem lehet levenni, és vérzik a seb. Őt meg kell majd műteni – sorolta Zsuzsanna, hozzátéve: jó lenne, ha a gazda chipeltetné a kutyáját, hiszen az segítség, ha az állat elkóborol.

ÉM-HE

