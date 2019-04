Sárospatak – Karcsa 1-2 (1-2)

Sárospatak, 120 néző. V.: Séra.

Sárospatak: Berki – Kerékgyártó, Poroszka (Géczi), Bartha, Bodnár, Darmos, Balázsi, Pásztor T. (Veréb), Fodor, Horváth, Hochvárt. Edző: Beimli Zsolt.

Karcsa: Braun – Pásztor A., Rostás, Tóth Á., Horváth (Pósa), ifj. Petercsák, Kovács, Váradi I., Balla, Petercsák, Váradi G. (Rendes). Játékos-edző: Petercsák Márton.

G.: Fodor, ill. Váradi G. (2). Jók: Horváth, Poroszka, Bartha, ill. ifj. Petercsák, Kovács, Pásztor A., Váradi G., Balla.

Ifi: 6-4.

Beimli Zsolt: – Nem csak létszámban de hitben is elfogytunk.

Petercsák Márton: – Sárospatakon nehéz győzelmet szerezni, nekünk ma sikerült. Gratulálok a csapatomnak és sok sikert a Sárospataknak.

Kenézlő – Tiszaladány 3-3 (1-2)

Kenézlő, 80 néző. V.: Szutorcsik.

Kenézlő: Horváth Z. – Kurucz (Czibóka R.), Lakatos I L., Lakatos II L., Róka, Tóth, Horváth A., Szemán, Varga (Czibóka N.), Lakatos J., Tiszai. Csapatvezető: Pápai Attila.

Tiszaladány: Lánczi – Koncsol, Neuzer, Balogh R., Bódi, Lakatos R., Kassai, Prekob, Paczári (Hideg), Gáspár, Szegedi. Csapatvezető: Liszkai Attila.

G.: Horváth A. (2), Lakatos I L., ill. Balogh R., Kassai (11-esből), Prekob. Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 4-2.

Pápai Attila: – Az ifinknél megtört a jég ennek nagyon örülök, a nagy csapatnál is megtörni látszott, de megint az utolsó percekben nem volt szerencsénk. Remélem előbb-utóbb Fortuna is velünk lesz és a helyzetkihasználásunk is javulni fog. Kisdokinak mielőbbi gyógyulást és Mida Csabikának boldog születésnapot kívánunk.

Liszkai Attila: – Nagyon rossz pályán igazságos döntetlen született, a helyzetkihasználásunk még mindig gyenge.

