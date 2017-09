Remekül vannak a hármas ikrek

Szilágyi Laura először megijedt, amikor terhessége 14. hetében az ultrahangos vizsgálaton az orvos észrevett valamit. De arra nem számított, amit ezután mondtak: hármas ikreket vár. A döbbenettől felült a vizsgálóágyon, nem hitte el, amit hall. Miután megnyugodott, a férjét is felhívta, hogy elújságolja neki az örömhírt, de először ő is azt hitte, felesége csak megtréfálta. Pedig nem, Laura valóban hármas ikreket várt, és az elmúlt héten, a megyei kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályán életet is adott három fiú­gyermekének. Milán, Dávid és Márk egyelőre a koraszülött osztályon vannak, de amint elérik a két kilót, illetve képesek lesznek önállóan szopni, elhagyhatják a kórházat.

Laura már nagyon várja, hogy hazamehessen, hiszen a terhesség 20. hetétől kórházban van. Az orvosok ugyanis attól féltek, hogy komplikáció léphet fel, de szerencsére nem történt baj. A gondos ellátásnak, pihenésnek köszönhetően a szülést sikerült a 31. hétig kitolni, majd császármetszéssel világra segítették a kicsiket.

A család segít majd

– Egyelőre felfoghatatlan számomra, de óriási boldogság és öröm – mondta csütörtökön Laura. – A koraszülött osztályon biztonságban tudhatom őket, naponta többször megyek fel etetni a fiaimat.

Az anyuka azt is elárulta, a férje és a saját családjában is vannak ikrek, de nem számítottak arra, hogy nekik három lesz egyszerre. A szülők, nagyszülők már készülnek, amint az újszülöttek hazamennek, lesz segítség bőven.

Nyolcezerből egy

Dr. Nagy Gábor, a szülészet osztályvezető főorvosa is nagy izgalommal beszélt az osztályukon világra jött hármas ikrekről. Az ugyanis, hogy spontán fogantatásból hármas ikerterhesség legyen, igazán ritka, nyolcezer szülésenként fordul elő.

„Az anyuka terhessége kettős ikerterhességnek indult, de az egyik petesejt kettévált, de szerencsére hiánytalanul fejlődtek a babák. Így a háromból kettő egypetéjű ikerpár lett. Az is ritka, hogy egy ilyen terhességet végig tudunk követni, hiszen az édesanya a huszadik terhességi héttől bent feküdt az osztályunkon. Nem könnyű ez a kismama számára sem, de a család részéről is összefogásra, támogatásra van szükség. Az osztály orvosai mellett pszichológus is segített, hogy a legjobb körülmények közt teljen a terhesség” – sorolta az osztályvezető.

Súlyuk

A babák közül a legnagyobb 1750 grammal jött világra, testvérei pedig közel 1,5 kilósak voltak. Azóta túlestek a szokásos súlycsökkenésen, de már összeszedték magukat, és nőtt is a súlyuk.

