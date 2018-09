Remekeltek a színpadon Mezőkövesden

A „Halló még itt vagyok” című rendezvényen az aktív életet élő időskorúak találkozóján táncoltak, zenéltek, énekeltek a fellépők, vagy éppen humoros jeleneteket adtak elő, de verseket is szavaltak a közösségi házban. A színpadi program öt órán keresztül tartott, majd a csoportok tagjai közösen ebédeltek, beszélgettek, ismerkedtek egymással és a várossal.

– Tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg a „Halló még itt vagyok”-at. Tizenöt csoport és öt egyéni fellépő érkezett Mezőkövesdre, nagyon örülök annak, hogy olyanok is eljöttek, akit nem is gondoltam volna. Remélem, hogy színvonalasnak találták a rendezvényt, és jól érezték magukat a résztvevők – mondta Varga Józsefné, a szervező Matyó Nagymama Klub Egyesület elnöke.

– Nagyon messziről is jöttek fellépők, például Simontornyáról, ők vissza is hívtak minket. De jöttek szereplők Mezőszemeréről, Sajószentpéterről is. Utóbbiak külön megtisztelték Mezőkövesdet azzal, hogy olyan jelenetet adtak elő, a pálcafűzést, amely a Mezőkövesden tanított és a helyi népzenei hagyományokat kutató Kiss József gyűjteményében található meg – emelte ki Varga Józsefné.

ÉM-TB

