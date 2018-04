Rekordok, újdonságok a tokaji borárverésen

39 tétel

A mostani alkalom több szempontból is rekordokat döntött és újdonságokat hozott, hiszen 24 pincészet 39 tétele került kalapács alá. A Grand Tokaj Zrt. muzeális borai rekordáron keltek el, mintegy 141 ezer forintért palackonként, a nyertes licit pedig a londoni Pall Mall 67 klubból érkezett. Újdonság volt ugyanis, hogy az aukció történetében először lehetett külföldről, élőben licitálni, amelyet internetes kapcsolaton keresztül kiviteleztek. Így a licitet vezető Winkler Nórának ezúttal a monitort is figyelnie kellett. De a helyszínen is sok külföldi licitált.

Az aukcióra szánt borok válogatását ezúttal is Mészáros Gabriella nemzetközi borszakértő végezte a Master of Wine és Master Sommelier címekkel is rendelkező Ronn Wieganddal.

Molnár Péter, a szervező Tokaji Borlovagrend ceremóniamestere az esemény bevezetőjében azt mondta: nagyon fontos életfázisában van a Tokaji borvidék, az örökségük fejleszteni a jövőjüket. A mindennapokban és a borárverés során is meg tudják mutatni annak a kincsesládának a tartalmát, amelyet évszázadok óta őriznek Tokaj-Hegyalján. Olyan borokat készítenek az árverésre, amellyel cizellálni tudják a tudásukat, azt a tudást, amelyet a családok apáról fiúra adtak át.

– A borok különlegesek, az idő nagyszerű, így semmi akadálya annak, hogy egy nagyszerű délutánt töltsünk el itt Tokajban – tette hozzá. Az árverésre kínált tételek máshol nem megvásárolhatók, vagyis különleges borokra tehettek szert a vevők.

ÉM-HI

