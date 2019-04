Rejtőzködő nagymacskák

Kiemelt érdeklődés övezi egy ideje térségünkben a nagyragadozók életét, amelyek közül különösen a barna medve és a szürke farkas kapott komoly figyelmet. A szakemberek azonban kameracsapdáikkal nyomon követik a rozsomák és az eurázsiai hiúz életmódját is, de csak a hiúz az, amely Kelet-Közép-Európa erdeiben is őshonos. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának éves közgyűlésén a csoport tagjaként, Kleszó András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre tartott előadást a témáról.

– Tíz éve a kollégáimmal még nem gondoltuk volna, hogy napi szintű feladatunk lesz a nagyragadozókkal foglalkozni, de mára elmondható, hogy újra stabilan birtokba vették a Bükk erdeit – jelentette ki Kleszó András. – Egy alkalommal több madarász barátommal kígyászölyvnek készítettünk műfészket egy vihar után a Dél-Bükkben. Korábban azon a részen soha nem találkoztunk farkassal, de nagy meglepetésünkre, néhány méterre tőlünk a nyomaira bukkantunk, ezért pár nappal később kihelyeztem egy mozgásérzékelős kamerát és a feltételezésem hamarosan beigazolódott. Európában négy emlőst tartanak nagyragadozónak: a barna medvét, a szürke farkast, az eurázsiai hiúzt és a rozsomákot. Ezek közül térségünkben az első három fordult már elő, és a farkasról és a hiúzról biztonsággal állathatjuk, hogy tartósan megtelepedett hazánk erdeiben.

A farkas konkurense

Nagy valószínűség szerint néhány fiatal eurázsiai hiúz állandó otthona már a Bükk hegység.

– A legnehezebben vizsgálható, rejtőzködő életmódot folytató faj a hiúz, amely Európa mellett Ázsiában is elterjedt. Korábban alkalmi, 2016-tól rendszeres észlelések jelezték az állat jelenlétét a Bükk területén és közvetlen közelében. Ez többek között azzal is magyarázható, hogy a nemzeti park már rendelkezik viszonylag nagyszámú, állandóan működtetett kameracsapda-hálózattal a hegységben. Szaporodását teljes mértékben nem tudjuk nyomon követni, de minden jel arra mutat, hogy néhány egyed már itt született, és korábbi irodalmi adatok tanúskodnak róla, hogy a Zemplénben is megfigyelték. A farkas és a hiúz konkurensek, ezért kerülik egymás jelenlétét. A központi farkas falka a Bükk-fennsíktól délre elterülő területet használja, a hiúz pedig a kamerafelvételek alapján, vadászterületével körberajzolja ezt a részt – mondta az előadó.

Magányos vadász

A bojtos fülű nagyragadozó rejtőzködő életmódja miatt messziről elkerüli az ember társaságát.

– A hiúz erősen kötődik a zavartalan, nagy kiterjedésű erdőségekhez. Ritka előfordulása miatt fokozottan védett, 500 ezer forintos természetvédelmi értékkel. A Kárpátokban élő forráspopuláció létfontosságú a magyar állomány szempontjából. A medvével ellentétben szigorúan húsevő és magányosan vadászik, ezért prédaállatai között kisebb testű növény­evők, rágcsálók és madarak is szerepelnek. Tél végén, február végétől március elejéig szaporodik, ekkor intenzív területjelölés és hangadás jellemzi, ezért ilyenkor könnyebb felfigyelni rá. Vemhességi ideje 65–75 nap és rendszerint 2-3 kölyöknek ad életet. Az embertől és környezetétől nagyon fél, ezért nem valószínű, hogy konfliktushelyzetbe keveredünk vele – hangsúlyozta a nemzeti park munkatársa.

Detzky Anna

