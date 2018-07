Régi pompájában a muhi emlékmű

Az elhunytak emlékére ide-oda dőlő fakereszteket helyeztek el, a halom közepén pedig egy kettős kereszt magasodott, amelyre egy lélekharangot is szereltek. Az egyik kereszten egy szárnyas angyal is vigyázott a hősök emlékére. A halom közepén lévő kráterből hatalmas ref­lektorok is megvilágították a kettős keresztet. Az utóbbi időben végzetesen leromlott az emlékpark állapota. Állami hozzájárulásból azonban sikerült felújítani az emlékhelyet, amely a csata 777. évfordulójának évében immár régi pompájában fogadja a látogatókat.

ÉM

