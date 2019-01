Régi kiliánosok! Megvan az osztály

Egy darab élet. A különös címet az 1970-ben készült, bemutatott dokumentumfilm viseli, amelyet a Mafilm Népszerű Tudományos és Oktatófilm Stúdiója (NTOS) készített, nagyobbrészt Miskolcon. Rendezője György István (a város díszpolgára 2006 óta, valaha a Miskolci Rövidfilmfesztivál igazgatója volt), kérdező riportere pedig Gyenes Antal szociológus.

65 évesek

Erre a filmre talált rá nemrégiben az Észak-Keleti Átjáró Egyesület. Ők keresték a hajdani diákokat, számolgatták, ma nagyjából 65 évesek lehetnek. Felmerült bennük, hogy szeretnék megtalálni őket: érdekes lenne megszólaltatni minél többüket akár egy rendhagyó „tanóra” keretében, és megtudni, ki hogy él ma, és hogyan látja akkori kamasz önmagát. Az egyesület tagjai kérték, akik emlékeznek rá, hogy szerepeltek az Egy darab élet című 1970-es filmben, jelentkezzenek.

Lapunk szívesen adta közzé a felhívást.

Változatos életutak

Többen is jelentkeztek a film szereplői közül, az akkori osztályból: mint kiderült, 1972-ben érettségiztek. Megtudhattuk, változatos életutat jártak be, többségük mostanában kezdi, kezdte nyugdíjas éveit. A 40 fős osztályból – 14 lány, 26 fiú – mára nyolcan nincsenek az élők sorában, ketten a filmben megszólalók közül.

Az osztály tagjait összehozta a régi film (megtudtuk, egyébként is nagyon jó osztályközösség voltak), sokat beszélgettek akkori önmagukról. Valószínű, lesz is egy találkozójuk, amin – talán – mi is ott lehetünk. Ha igen, beszámolunk róla.

ÉM-HM

