Régi kiliánosok! Ki ismer magára?

Egy darab élet. A különös címet az 1970-ben készült, bemutatott dokumentumfilm viseli, amelyet a Mafilm Népszerű Tudományos és Oktatófilm Stúdiója (NTOS) készített, nagyobbrészt Miskolcon. Rendezője György István (a város díszpolgára 2006 óta, valaha a Miskolci Rövidfilmfesztivál igazgatója volt), kérdező riportere pedig Gyenes Antal szociológus.

Adta magát az ötlet

Erre a filmre talált rá nemrégiben az Észak-Keleti Átjáró Egyesület.

– A most véget ért kutatási projektben is hasonló korabeli sztorikat nyomoztunk és dolgoztunk fel, de erre a Kilián gimnáziumos emlékre a miskolci családtörténeti sorozatunk keretében bukkantunk rá. Nemrég jelent meg a Privát félmúlt Miskolcon című szériának a legújabb kötete, amelyben Kiss Kriszta, a szerző felemlegeti, hogy egyéves korában filmen szerepelt: a családja benne volt – mint tipikus diósgyőri munkásfamília – a dokumentumfilmben. Adta magát az ötlet, hogy nekivágjunk felfedezni a film készítésének históriáját, illetve megkeresni az egykor benne megszólalókat. Így a korabeli „tizenhét éveseket” is a máig létező tanintézményből. Ha sikerül rájuk akadni és megszólaltatni, talán három-négy érdekes sors, egyéni életút rajza is – ki hogy él ma, és hogyan látja akkori kamasz önmagát? – kikerekedhet belőle. Amit valamelyik jövőbeni várostörténeti tanulmánykötetünkben tudunk majd megírni. De akár újabb film készítése is képbe kerülhet, így fél évszázad múltán – mondta Balogh Attila, az egyesület munkatársa.

65 évesek

A filmben látható mintegy kéttucatnyi fiatal körülbelül 1970-ben lehetett 17 éves, akkor mára az életkoruk 65 év táján járhat. Vajon meg lehet-e találni közülük néhányat, s ha igen, megszólaltathatók lesznek-e vonatkozó emlékeikről, élményeikről? Az egyesület tagjai kérik, akik emlékeznek rá, hogy szerepeltek az Egy darab élet című 1970-es filmben, jelentkezzenek mariann.hajdu@eszak.hu címen.

HM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA