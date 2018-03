Régi falusi kamrák és rétesek Bogácson

Pénteken este hatkor télűző batyus táncházat tartanak a Tekergő Együttessel a közösségi házban.

Szombaton az iskolában 10-kor kezdődnek a programok, lesz néptánc, réteskészítő bemutató, népi játszóház, kézműves foglalkozás, s fellép Berecz András ének- és mesemondó is.

– Aki a gasztronómiát és a gyomrát szereti, várjuk a rendezvényre. Bemutatjuk a régi falusi kamrákat, ami az ételek tárháza volt a befőttekkel, a száraztésztákkal, babbal, lencsével, a zsírral letakart tepertővel, sült húsokkal – invitálta a vendégeket Csetneki László gasztronómus.

Az idei esztendőben kiemelten kezelik a rétest, legyen szó húzott, hajtogatott, édességgel töltött rétesről, a Felsőtárkányból hozott sós, túrós, káposztás rétesről, vagy a különleges, kelt tésztából készült, továbbá az egyedi módon töltött süteményig. Az önkormányzat is rendez be sütödét, így haza is lehet vinni a finomságokból.

– A csapatok kolbászokat is töltenek helyben, s meg is sütik. Versenyeznek majd az otthonról hozott szárazkolbászok is. Ezekre is jellemző, hogy ahány tájegység, ahány ház, annyi szokás, máshogyan készül a békéscsabai, a gyulai, vagy a mezőkövesdi, bogácsi kolbász. S természetesen nem marad el a kocsonyák bírálata sem március 17-én, az év „utolsó kocsonyái” Bogácson lesznek majd kóstolhatók és vásárolhatók. Tavaly negyvenfélét bírált el a zsűri – mondta Csetneki László.

– TB –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA