Régi és új közösségi tér Kazincbarcikán

Hosszú évek óta várat magára Kazincbarcika talán legközpontibb részének, a polgármesteri hivatal és az Egressy Béni Művelődési Központ közötti területnek a felújítása. A hírek szerint már nem sokáig, elkészült ugyanis az új Dísz tér kialakításának koncepciója, melyet a közelmúltban lakossági fórumon mutatott be a városvezetés a helyieknek.

A fórumon a jelenlévők számtalan kérdéssel, kéréssel, illetve ötlettel, javaslattal „bombázták” a hivatalt, ami Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere szerint nem meglepő, hiszen a város lakói már nagyon régóta vártak az egykor legimpozánsabb belvárosi tér megújulására.

Régóta várják

– Tervünk, hogy a város minden problémás pontja megújuljon. Szerencsére ez nem csak az önkormányzat, hanem a lakosság, valamint a város igénye is. A tervek megvalósítása folyamatosan halad, a Fő téren és a Völgyparkban komoly munkálatok folytak és folynak jelenleg is. Azonban ezek mellett szükséges, hogy Kazincbarcika központi tere megújuljon és így méltó körülményeket biztosít annak a sok-sok rendezvénynek, melyeket hosszú évtizedek óta itt rendezünk meg – mondta el a városvezető.

Tagadhatatlan tény, jelenleg nincs túl jó bőrben a Dísz tér. A terület ugyan nem elhanyagolt, szemétnek nyoma sincs, a növényzetet és az utcabútorokat rendszeresen karbantartják, de az idő vasfoga azért otthagyta a nyomát: töredezettek a díszkövek, a lépcsők és a járdák burkolata is túl van már a fénykorán. A polgármester elmondása szerint ez a közeljövőben gyökeresen megváltozik.

Egységes szerkezetben

– A terület az Egressy Béni Művelődési Központtól a postáig egységes szerkezetben újul meg. A Dísz tér, valamint a hozzákapcsolódó járdák teljes burkolatcserén esnek át, emellett megújul a terület ivóvízvezeték-hálózata, a zöldfelületek, illetve a pihenő környezet, ahol az utcabútorok teljes cseréje is megtörténik. A térvilágítás mellett pedig a rendezvénytéren egy európai szintű, burkolatba süllyesztett vízi játék kap majd helyet – zárta Szitka Péter.

A munkálatok – amelyekre jelenleg 220 millió forintot nyert a város pályázat útján – várhatóan jövő tavasszal indulnak.

Tajthy Ákos

Fejlesztik a Fő teret is

Közben a napokban lezárul a Fő tér fejlesztésének első üteme is. A munkálatok az elmúlt év őszén kezdődtek és mostanra megújultak az első sétányok, pihenőterületek és telepítették a sporteszközöket és az utcabútorokat is. A beruházás még ebben az évben folytatódik, a sétányfelújításokkal, játszóeszközök beszerzésével, köztéri illemhelyek telepítésével, sőt új közvilágítási hálózatot is telepítenek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA