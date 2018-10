Régi álom válik valóra a bodrogolaszi útfelújítással

Ha igaz, hogy minden út Rómába vezet, akkor a Sárospatakot Bodrogolaszival összekötő alsó út is az olasz fővárosba tart. A négy számjegyű úton most nagy a felfordulás, de különös módon az olasziak örülnek neki.

Római kori út

– Ezen az úton nem csupán a tokaji borokat vitték évszázadokkal ezelőtt Lengyelországba, de már a római korban is létezett – mondja Kovács József, Bodrogolaszi polgármestere. – Az út alapját nem is kell újjáépíteni, hiszen az már rég kiállta az idő próbáját. A mai követelményeknek viszont az aszfaltborítás már nem felel meg, keskeny is és kátyús is. Régóta dédelgetett álmunk és vágyunk, hogy ez az útszakasz is megújuljon, hiszen itt jelentősen rövidebb távot kell megtenni a főútvonalhoz képest, ha Sárospatakra akarunk menni. Rengeteg tárgyalás és egyeztetés előzte meg a mostani folyamatot, és némi kellemetlenséggel is jár a munka – hiszen a sárospataki kőbányától egészen a bodrogolaszi vasúti átjáróig újul meg az út –, de ennek a felfordulásnak a faluban mindenki örül.

– 351 millió forintból újul meg a Sárospatak és Bodrogolaszi közötti alsórendű út – mondja dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Korábban már megépült ennek az útnak egy szakasza Sárospatak határától a kőbányáig. Most egy másik pályázat keretén belül egy további több kilométeres szakasz készül el várhatóan november közepéig. Nem csupán szélesebb lesz az út, de két hidat is teljesen fel kell újítani, hogy a várhatóan megnövekedett terhelést is el tudják majd viselni.

A térség országgyűlési képviselője további útfelújításokról is beszámolt.

Folyamatos felújítások

– A közeljövőben fejeződik be az Aranyosi völgyben az útfelújítás. Jelenleg Abaújkér térségében folyik a munka és várhatóan a közeljövőben azt a szakaszt is át lehet majd adni. Elkészült már a Tolcsva és Erdőhorváti közötti szakasz, és tervben van annak az útnak a felújítása a huták irányába. A Magyar Falvak Program keretében a ­Bodrogolaszi határáig elkészülő út felújítása tovább folytatódik majd az elkövetkező években Vámos­újfaluig, és elkészülhet a sárazsadányi bekötőút felújítása is – mondta dr. Hörcsik Richárd.

ÉM-BG

Biztonságosabb az út a Tisza mentén Tiszadorogma - Jól állnak a megyei útfelújítások, Négyes és Tiszadorogma között nyolc kilométeren lehet jó úton közlekedni. Nyolc kilométeren megújult az út Dél-Borsodban, a Tisza mentén Négyes és Tiszadorogma között európai uniós támogatásnak köszönhetően közlekedhetnek biztonságosabb úton az ot... Tovább a cikkhez

A jobb utak jobb esélyt adhatnak a kitörésre is Borsodban Miskolc - Külön alapból újulhatnak meg országszerte az alsóbbrendű utak. Falusi útalap létrehozásáról döntött a kormány, az intézkedés célja, hogy az alsóbbrendű utak minősége is javuljon a jövőben – mondta a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely a napokban. Kifejtette: az általános költségve... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA