Red Dot díj a Mazda3-nak

Az új generációs kompakt Mazda3 ismét a legjobbak között szerepelt a 2019-es Red Dot termékdizájn versenyen: megkapta a „Red Dot: Best of the best” díjat. A verseny legértékesebb elismerése azon termékeknek jár, melyek formaterve igazán egyedülálló és jövőbe mutató.

A kevesebb több

A tervezők a japán esztétika jegyében és az egyszerűséget szem előtt tartva az autó karaktervonalait teljesen eltüntették a karosszériáról, így azok az autó környezetéből érkező fényt tükrözik vissza. Ez a „kevesebb több” megközelítés halad végig az autó összes részén, s megfigyelhető például a fényszórók alakján is – amelyekben nincsenek felesleges elemek.

Az új generációs kompakt formaterve mögött a letisztult szépség a kulcs – emelte ki Yasutake Tsuchida, a Mazda3 főtervezője. Ez azonban több mint minimalizmus! Egy ilyen korszerű, ugyanakkor gyönyörű dizájn létrehozása hatalmas munka, és folyamatos finomítása sok-sok próbálkozáson és kudarcon keresztül vezet. Ez a forma hitünk szerint csakis az agyagszobrászaink kezei által hozható létre – hangsúlyozta.

Az autó is ugyanezt a gondolkodást hordozza. Embercentrikusra tervezték, hogy az autózás élmény legyen vele. Ráadásul az új Mazda3-ban mutatkozik be a márka forradalmi motorja, a Skyactiv-X, amely ötvözi a benzin- és dízelmotorok előnyeit.

Dizájn a színpadon

A nemzetközi zsűri az 55 országból érkezett 5500 pályaműből kevesebb mint száz terméket választott be a „Best of the Best” kategóriába. A díjazás feltétele volt az innovatív megközelítés, a funkcionalitás, az ergonómia és a tartósság. A nyertesek 2019. július 8-án veszik át a díjakat Essenben.

Az új Mazda3 csatlakozik a „Dizájn a színpadon” elnevezésű kiállításhoz is, melyen az összes díjazott termék megjelenik az esseni Red Dot Design Múzeumban, valamint a kiállításhoz tartozó Red Dot évkönyvben, ­website-on és alkalmazásban.

A „Red Dot: Best of the Best” nagyon különleges kategória, csak kevés termék kerülhet ide. A Mazda esetében ez már a hetedik KODO modell, amely megkapja a díjat. Az MX-5 soft top és RF, a Mazda CX-3, a Mazda2 2005-ben, az előző generációs Mazda3 2014-ben, míg a Mazda6 2013-ban került be a kiválasztottak közé.

ÉM-TZ

