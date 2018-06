Rászakadt a pince egy 9 éves kisfiúra Mezőcsáton

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján május 31-én 19 óra körül egy mezőcsáti ingatlan udvarán három gyermek játszott együtt. A gyerekek közül egy 9 éves kisfiúra rászakadt egy pince. A baleset során a gyermek olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette.

A haláleset körülményeit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

A kerítéssel igen, de kapuval nem rendelkező ingatlanon három kisgyermek játszott. A telken egy mély, fedetlen kút is volt, valamint egy pince, ahol régebben még laktak is, de most már használaton kívült volt. Bejárata betonból készült, ennek íves nyúlványa szakadt le játék közben a gyerekekre. Közülük a legidősebb, a kilenc esztendős kisfiú életét vesztette, a másik két gyermeket kórházba szállították.

A szemtanúk szerint mentőhelikopter, a katasztrófavédelem és a rendőrség is kiérkezett az esethez. Úgy tudjuk, a bajt az egyik gyerek éppen munkából hazafelé tartó apja vette észre, ő vette le a nehéz betontömböket a kicsikről. A kisfiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők nem tudták újraéleszteni. A másik két gyereket kórházba szállították, információink szerint egyiküket pénteken ki is engedik.

Mint megtudtuk, a telken nincs kapu, így bárki bemehet, de nem volt jellemző, hogy a gyerekek bejártak volna játszani. A kicsikre egyébként egy szomszédos, bozóttal benőtt ingatlanon álló félbehagyott ház is veszélyt jelentett volna. A tragédia közelében egy közlekedési baleset is történt, ahol egy biciklist ütöttek el.

ÉM-SZB, TB

