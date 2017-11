Random Trip: daljátszó sorozat decemberig az A38-on

A hétről-hétre megújuló Random Trip Delov Jávor dobos és Dj Q-Cee vezetésével, ötven közreműködővel rögzítette a Zenehíd című lemezt. Az egyes számok alkotói a mostani alkalmakon valamennyien ott lesznek az A38-on, ahol a megszokott, kötetlen improvizáláson túl a közös dalokat is eljátsszák – közölték a szervezők az MTI-vel.

“A lemez tizennégy száma és a négy átvezető eklektikus képet mutat, szerepelnek az anyagon világzenei és dzsesszes motívumok, a hiphopos elemek mellett az oldschool rock and roll is jelen van. A lemezen is improvizálunk, de a koncertek 10-12 perces részeit zanzásítottuk és fogyaszthatóbbá tettük” – mondta Delov Jávor korábban az MTI-nek.

Az őszi klubszezonban a Random Trip az A38 tetőteraszáról visszaköltözött a koncertterembe.

November 21-én kedden a 30Y Hét rendezvénysorozat kísérőeseményeként valósul meg a Pécs Special est, amelyen Wolfie (Punnany Massif), Németh Juci (nemjuci, Budapest Bár), Ian O’Sullivan (Mongooz and the Magnet), Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) és Szepesi Mátyás (Magashegyi Underground, Konyha) is színpadra áll. Egy héttel később Palya Bea és Herbert Shaw (Soul Surge) lesz a kiemelt vendég, december 5-én Kiss Tibor (Quimby), Andy Hefler (Kéknyúl) és Tátrai Tibor zenél Premecz Mátyással, Drapos Gergővel és Nikával, december 12-én pedig Hiphop Allstars program várható Wolfie-val, Ecküvel (Hősök), Zeekkel, Busával és MC Kemonnal (Irie Maffia), Tóth Verával, Koszi Jankával, Sabák Péterrel (Amoeba), Vastag Gáborral, Jász Andrással (Kéknyúl), valamint Szebényi Dániellel (Freddie).

Az év utolsó Random Tripje hagyományosan a szilveszteri nagykoncert, a Random Trip to 2018.

