Rally, hegyeken, völgyeken

Nemrég írtunk arról, hogy már lehet nevezni az október 20-án Hidasnémetiből startoló különös rallyra, ahol nem a győzelem a fontos, hanem hogy gyönyörű helyekre jussanak el a nevezők, és közben jól szórakozzanak. Ezúttal kíváncsiak voltunk, hogyan született meg a verseny ötlete, és szerettük volna egy kicsit megismerni a főszervezőt is, aki nem más, mint Kalász István.

Megtudtuk, már gyerekkorában is rajongott a rallyért, sok versenyre jutott el. Felnőttként azon gondolkodott, hogy indulhatna el ő is egy ilyen versenyen, de belátta, erre nem sok esélye van. Azonban a verseny rendezésének lehetősége elérhetőbb célnak bizonyult.

Ügyességivel indult

Első lépésként ügyességi autós­versenyeket szervezett a hidasnémeti Művelődési Ház akkori vezetőjével, Ureczky Klára Tündével a Hidasi Napokon. Ebben a helyi autósiskola is segített. A versenyzők aztán egy idő múlva felvetették: kellene már egy komolyabb verseny. – Ezt én is éreztem, és elkezdtem azon gondolkodni, mit lehetne kis költségvetésből elindítani. Odáig eljutottam, hogy GPS-pontok kijelölésével megvalósítható egy olyan rally, amin amatőrök is részt vehetnek, és nem kell hozzá lezárni az utakat. Kapóra jött, hogy akkoriban (2011-et írunk) épp Hidasnémetin keresztül vezetett a nyíregyházi látványrally útvonala. Annak az egyik rendezője kérte tőlem, hogy mutassam meg neki Hidasnémeti nevezetességeit, merthogy ezek lennének az ő rally­juk teljesítendő pontjai. Ez kell nekünk is! – gondoltam, és a nyíregyházi mezőnyt meginvitáltuk egy vacsorára, ahol megbeszéltük a részleteket, és már abban az évben meghirdettük a Hidasból induló kalandrallyt, teljes nevén az Abaúji Autós Túra Kalandrallyt. Az első évben csak 3 nevezőnk volt, a másodikban már 8. Az utóbbi években már 20-25 csapat jelentkezett, de még van kapacitásunk, nevezhetnek nyugodtan mások is – jelezte Kalász István, aki civilben a szociális ágazatban dolgozik. Hozzátette, az idei útvonal is különleges lesz, a Zemplénben és a Cserehát dombjai között autózhatnak a versenyzők. Nevezni még lehet, a versenyt október 20-án tartják. A kalandozó autósokat egy finom ebéd is várja. Az autón kívül szükség van egy GPS navigációs készülékre, amibe koordinátákat lehet táplálni – sorolta a szervező, kiegészítve azzal, támogatójuk a hidasnémeti önkormányzat és a Meligen Hungary Zrt.

A nevezés részleteiről a hidasnémeti Művelődési Ház telefonszámán lehet érdeklődni: 06/46-552-212.

ÉM-HE

