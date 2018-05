Rali Országos Bajnokság: jöhet az első murvás verseny

Két aszfaltos – és a környékünkön lezajlott – futamot követően az ország nyugati szegletébe látogat a magyar ralis szakág, ahol idén először murván fognak versenyezni. A szombathelyi központú Iseum Rallye pénteken az ünnepélyes rajtceremóniával kezdődik, szombaton és vasárnap pedig a gyorsasági szakaszokat bonyolítják le. A nevezésekből az látszik, hogy a különféle bajnoki osztályokban több mint száz autó indulása várható. A legnagyobb figyelem természetesen az élmezőnyt kíséri. Két kihagyott verseny után visszatér Ranga Péter, rajta kívül, hosszabb kihagyás után Bútor Róbert is sisakot húz Szombathelyen. Az élboly tehát tovább sűrűsödhet az idény harmadik futamán. Az első kettő kiválóan alakult a miskolci Hadik András számára, aki Egerben, és itt a megyében, hazai környezetben is győzni tudott.

Figyelni kell

– Szombathelyen fennáll a túlcsúszás veszélye, ezért lényeges lesz, hogy a legjobb pillanatban kapjuk el a féktávot – mondta Hadik András. – Jellegzetes, murvás pályákra érkezünk, ahol a korábbiakhoz képest más vezetési stílusra van szükség. Ha elrontom a fékutat, akkor elrontom a kanyart is, ami ilyen szoros versenyen nem fér bele. Természetesen az autót, és egy kicsit fejben magunkat is át kell állítani a murvás körülményekre. Ezt a dolgos hétköznapok után a verseny előtt fogjuk megtenni. Jól kezdtünk Egerben és végre a Miskolc Rallye-t is meg tudtuk nyerni. A szombathelyi gyorsok alapvetően tetszenek, csupán Bögötét nem zártam annyira a szívembe. Vannak jó emlékeink, amelyekre szintén lehet támaszkodni. Tavaly és tavalyelőtti is jól mentünk ezen a murván, bízom benne, hogy ez most is így lesz. Nagyon szeretnénk a győzelmi sorozatunkat meghosszabbítani, de tudjuk, hogy a riválisok nagyon gyorsak, ezért az újabb győzelemhez nekünk is a maximumra van szükségünk.

Csak előre

Az egri bronz után Miskolc szerencsétlenül alakult Kazár Miklós és Tóth Zsolt számára. A kettős árokban végezte, de ez már a múlté, mostantól csak előre tekintenek. Az Iseum Rallye-n szeretnék kijavítani a hazai kisiklást.

– Nagyszerű technikai hátterünk van, nekem sokkal testhezállóbb a Skoda, mint az előző autóm – szögezte le Kazár Miklós. – A szezon első versenyén elért harmadik helyezésünk már optimizmussal töltött el, és Miskolcon is jól kezdtünk. Csak aztán történt, ami történt. Ez viszont már a múlt, előre kell tekintenünk. Szeretnünk Szombathelyen versenyezni, remek hangulatú futamokon vettünk részt a korábbi években. Bízom benne, hogy ez most is így lesz. Régebben mindig azt éreztem, hogy murván jobban megy, kíváncsi vagyok, hogy ezzel a technikával mire leszek képes. Az időeredmények szerencsére azt mutatják, hogy ismét versenyképesek vagyunk, de ennek ki kell tartania az elsőtől az utolsó kilométerig.

Az Isueum Rallye-n ott lesz a mezőnyben az ugyancsak miskolci Balogh János is, aki szeretne odaérni az első öt közé. Hiányzik viszont a nevezési listáról ifj. Kiss László. A versenyző ezúttal „kölcsönadta” az autóját Vincze Ferencnek, így csak kívülről figyeli majd a szombathelyi eseményeket.

Az Országos Rallye Bajnokság állása két futamot követően

1. Hadik András, Bacigál Igor (Ford Fiesta R5) 74 pont

2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) 55 pont

3. Velenczei Ádám, Szedő Csaba (Hyundai i20 R5) 36 pont

4. Bodolai László, Popovics László (Ford Fiesta R5) 30 pont

5. Kazár Miklós, Tóth Zsolt (Skoda Fabia R5) 26 pont

6. Vincze Ferenc, Bazsó Attila (Skoda Fabia R5) 22 pont

