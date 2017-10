Rali ob: a címvédő és a trónkövetelő csatája a Mecsek Rallye-n

A szeptember elejére tervezett Budapest Rallye elmaradása miatt pontosan három hónapos szünet után folytatódik az első osztályú ralibajnokság. Méghozzá a hajrával, hiszen az idei kiírásból már csupán két versenyhétvége van hátra. A mezőny péntektől vasárnapig az 51. Mecsek Rallye-n lép fel. Az első osztályban közel hetven egység indul, de a legnagyobb figyelem értelemszerűen a bajnoki címért harcoló riválisok csatáját kíséri. Herczig Norbert 13 pontos előnnyel várja a pécsi viadalt, és abban bízik, hogy akár már most megvédheti összetett elsőségét.

– Valóban van egy kis előnyünk, de ez nem számottevő. Erre ugyan lehet alapozni, de hátradőlni semmiképp sem. Nem számolgatunk, versenyezni akarunk, méghozzá jól és eredményesen. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. Természetesen az a helyzet is előállhat, hogy megszerezzük a bajnoki címet, de jelenleg ezzel nem foglalkozunk. A hosszú kihagyás után vissza kellett rázódni, de erre remek alkalom volt a hétközi tesztünk – jelentette ki Herczig Norbert.

Alapfeltétel

Hadik András viszont a fordításban reménykedik. A miskolci pilóta az esztendő során többször is felvette a kesztyűt a Hercziggel folytatott rivalizálásban. Tavaly nyerni tudott a Mecsek Rallye-n, most is erre van szüksége, ha életben akarja tartani a bajnoki reményeit.

– Lépésről lépésre kell haladnunk. Most az a legfontosabb, hogy a Mecsek Rallye-n eredményesen autózzunk – szögezte le a pontversenyben második helyen álló Hadik András. – Ez ugyanis alapfeltétele annak, hogy életben tartsuk a reményeinket. Nagyon régen versenyeztünk már, a több hónapos kihagyás után magam is érdeklődve várom a pécsi folytatást. Nincs taktikázási lehetőség, támadnunk és győznünk kell.

