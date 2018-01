Diósgyőrben folytatja a válogatott csapatkapitánya

Krisztina Németországban született, de fiatalon Pécsre került és itt kezdte sportpályafutását is. 2006-ban, 15 (!) évesen mutatkozott be a Pécs felnőtt csapatában az élvonalban, két évvel később pedig már az Euroligában is szóhoz jutott. Az első pécsi időszak után egy évet kölcsönben töltött az Győr csapatánál, ahol 2012/2013-as bajnokságban és a kupában is ezüstérmet szerzett a kisalföldi csapattal, az Euroligában pedig 8.7 pontot, 1.9 lepattanót és 1.6 gólpasszt átlagolt. 2013 nyarán a szintén az elsőszámú nemzetközi kupasorozatban szereplő horvát Novi Zagreb csapatához igazolt, majd egy év múlva hazatért Pécsre, ahol 2014-ben megnyerte a Magyar Kupát.

2011 óta megszakítás nélkül tagja a magyar válogatottnak, amelynek egyben csapatkapitánya is, így természetesen részt vett a 2015-ös és (Zele Dorinával együtt) a 2017-es Európa-bajnokságon is, melyen 2003 óta a legjobb eredményét érte el a nemzeti csapat. A DVTK szurkolói számára friss élmény lehet, a miskolci Magyarország – Albánia Európa-bajnoki selejtező, melyen Krisztina vezérletével 89 pontos győzelmet arattak a mieink. Kevésbé szép emlék a decemberi Aluinvent-DVTK – PEAC-Pécs mérkőzés (50-69), melyen legfrissebb igazolásunk 16/15-ös mutatóval volt a mezőny legeredményesebb játékosa.

Még egy magyar kosaras érkezhet

Szabó Tamás: – Az elmúlt évek során már többször szerettük volna leszerződtetni Krisztinát, így külön öröm, hogy támogatóink és tulajdonosunk segítségével pályája csúcsán, a magyar válogatott csapatkapitányaként érkezik a DVTK-hoz! Reményeim szerint a következő években csapatunk jelenleg négy felnőtt és két utánpótlás válogatottból álló magyar magjának vezető tagja lesz, aki tapasztalatával, tudásával a fiatalokat is segíteni fogja abban, hogy egyre jobb játékossá váljanak. Ezzel az tranzakcióval egyelőre befejeződött a keret kialakítása, de még van egy kiváló magyar játékos, akivel tárgyalásban állunk és ha meg tud egyezni jelenlegi klubjával a szerződése felbontásáról, akkor mindent megteszünk majd, hogy a bajnokság hátralévő részében ő is a DVTK-t erősítse.

Svitek jól ismeri

Štefan Svitek: – A magyar válogatott szövetségi kapitányaként két Európa-bajnokságon is együtt dolgoztam Krisztinával, pontosan tudom mire képes, ezért amikor megtudtuk, hogy szabaddá vált, azonnal a tettek mezejére léptünk. Annak ellenére, hogy már most is kiváló játékos és a magyar mezőny meghatározó tagja, még tovább szeretne szakmailag fejlődni, és ezt biztosítottnak látta a DVTK színeiben. Az elmúlt napok két új igazolásával nagymértékben bővültek a variációs lehetőségeim, aminek az eredményességben is tükröződnie kell már a következő mérkőzéseken. A cél és egyben az én feladatom is az, hogy a Magyar Kupa nyolcas döntőjére és a rájátszásra kialakuljon az a csapatjáték, amivel eredményesen tudjuk felvenni a versenyt bármelyik hazai riválisunk ellen.

Névjegy

Vezetéknév: Raksányi

Keresztnév: Krisztina

Születési idő: 1991. szeptember 26.

Születési hely: Altötting (Németország)

Magasság: 183 cm

Poszt: hátvéd

Állampolgárság: magyar

Pályafutása

2014/2017 PEAC-Pécs

2013/2014 Novi Zagreb

2012/2013 UNI Győr

2006/2012 MiZo-Pécs

Forrás: dvtk.eu

Amerikai irányítót igazolt az Aluinvent-DVTK Miskolc - Monica Engelman és Nagy Dóra súlyos sérülése miatt az elmúlt néhány mérkőzést irányító nélkül kényszerült lejátszani az Aluinvent-DVTK női kosárlabdacsapata, ami óriási hátrányt jelentett a riválisokkal szemben, éppen ezért égető szükség volt a poszt betöltésére. Az ünnepek alatti szám... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA