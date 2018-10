Rájuk omolhat a tető Ricsén

„Szeretném az olvasók és minden jóérzésű ember segítségét kérni, aki az önök által szerkesztett napilapot olvassa” – kezdődik a levél, amelyet a minap kaptunk, és amelyik így folytatódik: „A segítségre nem magamnak, hanem egy nagyon jó szomszédunknak lenne szüksége, akiknek a vihar megbontotta a tetőt a házukon. Nehéz anyagi helyzetük miatt kilátástalannak tűnik számukra a tető cseréje.”

A levelet a ricsei Berta Gáborné szomszédja írta, amelynek nyomán felkerestük a Berta családot.

Balesettel kezdődött

Az udvar közepén egy autóroncs, Péter szállt ki belőle néhány hónappal korábban.

– Jöttem hazafelé, kiugrott elém egy kutya – mondja Péter. – Elrántottam a kormányt. A padka megdobott, a kocsi hátulja elindult, bement az árokba, többször megpördültem, a betonnak is nekicsapódott a kocsi, majd a tetején állt meg. A jobb küszöb bejött a bal oldali ülésig. Hátul tudtam kiszállni, a térdem annyira szétment, hogy hetekig csak feküdni tudtam. Meg is műtöttek, most már kicsit hajlik a térdem.

Segítségre várva

Ez csak a kezdet volt.

– Hazahívtuk a fiút, egyedül felkelni sem tudott volna az ágyból – veszi át a szót Berta Gáborné, aki nemrégen ért haza a munkából. Rehabos munkát kapott a napokban, napi négy órában naptárakat számol, a férje is ott dolgozik spirálozóként, de most éppen kórházban van. – Nagyon ránk jár a rúd. A baleset után a villanyórában kigyulladt a doboz. Kiderült, csak akkor fizetnének, ha a vezetékek is elégtek volna. Újra kellene vezetékelni az egész házat, 80 ezer forintba kerülne. Rokkantnyugdíjasok vagyunk, a kettőnk nyugdíja nem éri el a 60 ezer forintot. Ebből kellene élni. Ráadásul a vihar a múltkor a tetőt is megbontotta.

Első ránézésre a tető nem tűnik rossznak. A kupás részt ideiglenesen lefedték.

– A lányomék emiatt jöttek haza Pestről, hogy ezt megcsinálják, mert a viharban a szél visszahajtotta ezt a bitumenes tetőlemezt. Kétoldalt is megemelte, ott a szögeket kilazította, ha jön egy nagyobb eső. Ott befolyik a víz, ha egy nagyobb hó ráesik, akkor félek, hogy be is szakad. Járt itt nálunk egy mesterember, azt mondta az anyagköltség és a munkadíj összesen 600 ezer forint lenne. Az önkormányzatnál egyszer adtak segélyt. A biztosító is fizetett, de csak 50 ezer forintot, abból nem tudjuk megcsináltatni a tetőt. Ezért találtuk ki a lekvárfőzést. 16 üst szilvalekvárt lefőztünk és van almalekvárom is. Annak az eladásából igyekszünk valamennyit előteremteni, de közben élnünk is kell. Ha valaki tud segíteni, azt nagyon megköszönnénk.

A ricsei önkormányzatnál dr. Vitányi Szilvia, Ricse jegyzője elmondta, ismerik a Berta család problémáit.

– Nagyon rendes család, sajnáljuk őket, amikor adtak be kérelmet, akkor segítettünk is rajtuk több esetben – mondja dr. Vitányi Szilvia. – Ha lenne ács szakmunkásunk, akkor ki is küldtük volna, de az ilyen jellegű munkákat mi is másokkal végeztetjük.

