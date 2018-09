Rajt a vérátömlesztés után

Hathetes felkészülési időszak után kezdi meg az NB I/B-s bajnokságot az ÓAM-Ózdi KC férfi együttese. A másodosztályban tavaly kilencedikként zárt ózdiak a nyári szünetben jelentős vérátömlesztésen estek át, hiszen az előző keretből öten távoztak, ugyanakkor hat játékost igazoltak. Elsősorban a széleket igyekeztek megerősíteni, és a korábban lyukas posztnak számító jobbátlövőben igyekeztek megnyugtató megoldást találni. Az alapozó munkát hazai környezetben, bizonyos időszakban napi két edzéssel végezte a keret, amely hat felkészülési mérkőzés mellett már egy Magyar Kupa-meccset is lejátszott. Nyíregyházán ugyan három góllal, 27–24-re kikaptak a piros-kékek, de az igazi vizsgaidőszak mostantól kezdődik.

Tovább erősödött

– Minden esztendőben elmondjuk, hogy egyre erősebb, kiegyenlítettebb a Keleti csoport – fogalmazott Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Idén is így lesz, hiszen egy csapattal csökkent a mezőny, a riválisoktól érkező hírek pedig arról szólnak, hogy mindenki az előrelépésen dolgozik. Természetesen mi is, hiszen az előző bajnokságoz képest jobb eredményben bízunk. Az erőviszonyok négy-öt forduló után lesznek láthatóak, de olyan ÓAM-Ózdi KC-t szeretnénk látni a pályán, amely itthon és idegenben is bármelyik ellenféllel szemben eséllyel veszi fel a harcot.

Az NB I/B-ben történt változások arra engednek következtetni, hogy valóban nagy küzdelem várható. Hat-hét csapat tavaly is közel hasonló erőt képviselt, most pedig az élvonaltól búcsúzott Orosháza, valamint a Nyugaton legutóbb bronzérmes PLER Budapest is Keletre került. A mérkőzések többségén így megjósolhatatlan lesz a végeredmény, ami izgalmas szezont vetít előre.

Sok pozitívum

– Vegyes teljesítményt nyújtottunk a felkészülési meccseken – folytatta Szakál György. – Ezen persze nem szabad csodálkozni, hiszen egy új szerkezetű, eredményes játékot igyekszünk elsajátítani, ami nem megy egyik napról a másikra. Természetesen a zökkenők mellett nagyon sok olyan jelet tapasztaltam, ami optimizmusra ad okot. Legutóbb a nyíregyházi kupamérkőzésen is sokáig kézben tartottuk a találkozót, de a hajrában néhány hiba miatt kicsúszott a kezünkből a továbbjutás. Mostantól viszont már pontokért megy a küzdelem, úgyhogy véget ért a kísérletezés időszaka. Nagyon fontos lenne a jó rajt, hogy az utána következő, rangadó jellegű összecsapásokra kellő önbizalommal érkezzünk. Bízom benne, hogy a tavaszinál hazai pályán és vendégként is eredményesebbek leszünk.

Az ÓAM-Ózdi KC az NB I/B-s bajnokságot szombaton 18.00-tól Törökszentmiklóson, a Székács KE vendégeként kezdi meg. Az első hazai találkozóra jövő hét szombatig kell várni, amikor a néhány nappal ezelőtti kupa­ellenfél, a Nyíregyháza látogat a borsodi városba.

Marosréti Ervin

Az ÓAM-ÓKC kerete

Kapusok: Borisz Manojlovity, Losonczi László, Nagy Dominik, Punka Benjámin.

Jobbszélsők: Hangyel Norbert, Molnár Ádám, Bárdos Máté.

Átlövők, irányítók: Pánczél Zoltán, Stáb Bence, Nyeste Balázs, Zsigmond Gergő, Kerekes Roland.

Beállók: Kocsis Csaba, Csépányi Gergő, Nyitrai János. Balszélsők: Herczegh János, Lestál Martin, Dohány Rajmund, Soós Ákos, Farkas Bence.

