Ragaszkodunk ahhoz, hogy választhassunk

A felmérésből kirajzolódik: a közvélemény túlnyomó többsége ragaszkodik ahhoz, hogy a hagyományos gyógyászat mellett megmaradjon választási lehetősége a kiegészítő, komplementer eljárások irányába is. A megkérdezettek többsége szerint a különböző módszerek együttes alkalmazása a hatékonyan működő orvoslás alappillére, és azt is támogatja, hogy a hagyományos módszerek mellett egyéb, kiegészítő megoldások is elérhetők legyenek az egészségügyben.

A homeopátia továbbra is népszerű, a megkérdezettek közel 57 százaléka bízik benne. Ezt támasztja alá a homeopátiás gyógyszereket szedők aránya is: a válaszadók 64,6 százaléka vett már igénybe valamilyen homeopátiás gyógyszert.

