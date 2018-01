Rács mögött marad a borsodnádasdi emberölés gyanúsítottja

A Miskolci Járásbíróság napján meghosszabbította annak a fiatal férfinak – B. Rolandnak – az előzetes letartóztatását, akit azzal vádolnak, hogy szeptember 2-án, szombaton Borsodnádasdon meggyilkolta a 17 éves K. Csengét.

Vízelvezető árokban találták meg

A nyomozás adatai szerint a 20 éves B. Roland és a fiatal lány már korábban ismerték egymást. Szeptember 2-án az esti órákban Borsodnádasdon találkoztak. Vita alakult ki köztük, majd az ittas és „herbás” cigaretta hatása alatt álló férfi, a feltehetően öntudatlan állapotban lévő lányt – ezidáig kétséget kizáróan nem tisztázott okokból – meztelenre vetkőztette és bedobta egy vízelvezető csatorna összekötő árkába.

A lány eltűnését vasárnap jelentette be a rendőrségen édesanyja, mert nem ment haza a megbeszélt időre. A holttestet a rendőrök és polgárőrök hosszas keresés után másnap találták meg. Halálát – a szakértői vizsgálatok szerint vízbefulladás okozta.

Alkohol és „herbás” cigi

A nyomozás hétfőre odáig jutott, hogy letartóztatták B. Rolandot, akit emberöléssel gyanúsítottak meg. Az első kihallgatásakor kiderült, hogy az ominózus napon – saját bevallása szerint – jelentős mennyiségű alkoholt és „herbás” cigarettát is fogyasztott. Ezt követően találkozott Csengével. , de aznap este találkozott. A továbbiakról nem egyértelműek a közlések. B. Roland ügyvédjétől az előzetes letartóztatásról döntő tárgyalás után azt tudtuk meg, hogy akkor védence nem nyilatkozott a bíróság előtt. Mint a védő elmondta, ő maga nagyon homályosnak tartja az ügyet. „Lesz dolga bőven a nyomozóhatóságnak, és a szakértői vizsgálatok is nagyon fontosak, hogy kiderüljön, mi is történt pontosan azon a napon, ki mit is csinált, és mit nem…” Megtudtuk az ügyvédtől azt is, hogy a fiút az emberölés alapesetével vádolták meg, szexuális bűncselekményről nincsen szó a gyanúsításban. „Úgy gondolom, hogy jelenleg a nyomozás még olyan szakaszban van, aminek az eredménye még döntően befolyásolhatja a végleges tényállást.”A gyanúsított fiúról dr. Boschánszky Iván annyit mondott, hogy „nagyon megviselte az eset…”

Marad az előzetes

A fiatalember terhére rótt bűncselekmény minősítésében az előző tárgyalás óta változás nem következett be az előzetes letartóztatás elrendelése óta, így amennyiben bűnösségét megállapítják, vele szemben 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. A bíróság álláspontja szerint továbbra is fennáll a szökésének, illetve elrejtőzésének veszélye. Erre tekintettel a bíróság az előzetes letartóztatását március 7-ig meghosszabbította.

– Szaniszló Bálint –



Rács mögött marad a borsodnádasdi gyilkosság gyanúsítottja Borsodnádasd, Miskolc - A Miskolci Járásbíróság meghosszabbította az előzetes letartóztatását annak a fiatal férfinak, akit a Borsodnádasdon történt emberölés bűntettével gyanúsítanak. Egy fiatal lány eltűnését még szeptember 3-án jelentették be hozzátartozói, mert nem ment haza a megbeszélt idő... Tovább a cikkhez

Nem beszélget senkivel, inkább ír és rajzol a börtönben a borsodnádasdi férfi Borsodnádasd - "Mielőtt beszállították, sokan mondták, hogy biztos megverik, végül azonban senki nem bántotta" - árulta el a Blikknek egy az előzetesből nemrégiben szabadult férfi Rolandról, aki a borsodnádasdi Csenge meggyilkolása miatt került börtönbe. Nem nagyon beszélget senkivel, inkább egés... Tovább a cikkhez

Videó: Lánya gyilkosát is sajnálja a borsodnádasdi nő Borsodnádasd - Lánya feltételezett gyilkosát is sajnálja - megrázó interjút adott a 17 éves borsodnádasdi lány édesanyja a HírTV Riasztás című műsorának. A gyanú szerint egy 20 éves fiú gyilkolta meg másfél hete egy buli után a lányt, holtteste egy vízaknából került elő. Édesanyja elmesélte, hog... Tovább a cikkhez

Videó: Vizsgálat a Borsodnádasdon meggyilkolt 17 éves lány magyartanárának ügyében Borsodnádasd, Ózd - A borsodi pedagógus a tanítványai szerint többször is gúnyos megjegyzéseket tett a lányra halála után, és olyan házi feladatot adott az osztálynak, amelyben a gyilkossághoz kapcsolható szavakat kellett értelmezniük. Feketébe öltöztek a meggyilkolt Csenge osztálytársai, azonba... Tovább a cikkhez

Videó: Lincseléstől félnek Borsodnádasdon Borsodnádasd - Fehér ruhába öltöztetve, rózsákkal díszített koporsóban temették el az egy hete brutálisan meggyilkolt borsodnádasdi lányt. Rengeteg rendőr is volt ott, lincseléstől féltek, Csenge családja ugyanis állítólag vérbosszút fogadott, megfenyegették a gyilkos fiú családját, hogy vér fog... Tovább a cikkhez

Videó: Tanára gúnyolódik a borsodnádasdi lány halálán Borsodnádasd, Ózd - Eltemették azt a 17 éves borsodnádasdi lányt, akinek a holttestét egy vízelvezető aknában találták meg múlt vasárnap. Egy 20 éves fiú ölhette meg, ő azóta előzetesben van. A lány egyik osztálytársa azt mondta az RTL Híradónak, hogy magyartanáruk a gyilkosság után többször is neve... Tovább a cikkhez

Ál­la­to­kat is kín­zott a bor­sod­ná­dasdi fiatal Borsodnádasd - Sokkolta Borsodnádasdot, amikor kiderült, hogy a 20 éves B. Roland ölte meg a 17 éves Csengét. Az emberek nem értették, mi történhetett, a legtöbben, ahogy Roland is, a drog számlájára írták a brutális tett elkövetését. Ro­land­ról töb­ben is ál­lí­tot­ták ko­ráb­ban tisz­te­let­tu... Tovább a cikkhez

„Sok a homályos pont…” Miskolc, Borsodnádasd - Ahogyan az várható volt, a Miskolci Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezte a 20 éves B. Rolandot, akit azzal gyanúsítanak, hogy szombaton este Borsodnádasdon megölte a 17 éves lányt, K. Csengét. Tisztázatlan körülmények Mint írtuk, a fiatal lány eltűnését vasárnap j... Tovább a cikkhez

Videó: Mosolygott Csenge gyilkosa Miskolc, Borsodnádasd - Előzetes letartóztatásba került a tinigyilkos. A 17 éves borsodnádasdi lány, Csenge megölésével gyanúsított B. Rolandot félmosollyal az arcán hozták a bíróságra, bár a védője szerint a fiút nagyon megviselte az eset. A 20 éves fiú részleges beismerő vallomást tett, azt is ... Tovább a cikkhez

Előzetesben a borsodnádasdi emberölés gyanúsítottja Miskolc, Borsodnádasd - Előzetes letartóztatásba helyezte a Miskolci Járásbíróság a Borsodnádasdon történt emberölés bűntettének gyanúsítottját. A 17 éves lány eltűnését még szeptember 3-án jelentették be hozzátartozói, mert nem ment haza a megbeszélt időre. Ekkor a polgárőség és a tűzoltóság nag... Tovább a cikkhez

Viszonzatlan szerelem miatt kellett meghalnia Csengének? Borsodnádasd, Miskolc, Ózd - Megdöbbenve állnak a borsodnádasdiak a hétvégi gyilkosság előtt, amelynek egy fiatal lány volt az áldozata. Nemcsak a várost, hanem az egész környéket megrázta a tinédzserlány halála. A 17 esztendős K. Csenge eltűnését vasárnap délután jelentette be az édesanyja, ezut... Tovább a cikkhez

Videó: Beismerő vallomást tett a borsodnádasdi fiatal Miskolc, Borsodnádasd - Még élt a 17 éves borsodnádasdi lány, amikor gyilkosa egy vízzel teli aknába dobta. Ezt a rendőrség közölte azután, hogy hétfőn elfogtak egy húsz éves fiatalt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak. Szakértők szerint a lány halálát fulladás okozta. Csenge eltűnését édesanyja j... Tovább a cikkhez

Fulladás okozta a borsodnádasdi lány halálát, vízzel teli aknában találtak rá Miskolc, Borsodnádasd, Ózd - Egy 20 éves borsodnádasdi férfit gyanúsítanak a 17 éves lány meggyilkolásával. Emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanújával folytat büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egy 20 éves borsodnádasdi férfival szemben, aki - a nyomoz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA