Quintessence Pálinkaverseny – Jön az újabb megméretés

A napokban jelent meg a Quintessence Pálinka és Párlatverseny versenykiírása, mely hazánk legnagyobb pálinkamegmérettetésének szabályzatát rögzíti.

1000 fölötti mintaszámra mindenképpen számítunk.” Takács László

A Quintessence Competi­tion – korábbi nevén Ongai Pálinkaverseny – az elmúlt években nemcsak Magyarország, de egész Közép-Kelet-Európa meghatározó pálinka/párlat megmérettetésévé nőtte ki magát, hisz évek óta 1000 feletti nevezett minta érkezik a desztillátumok nagy seregszemléjére határon innen és túl.

– A tavalyi 1318-as rekordnevezési számot nem lesz könnyű túlszárnyalni, de 1000 fölötti mintaszámra mindenképpen számítunk – mondta Takács László verseny­igazgató, a szervező Ongai Kulturális egyesület elnöke.

Szakmai elismerés

A 2018 januárjában megrendezésre kerülő versenyre mind a kereskedelmi főzdék, mind a bérfőzetők és a magánfőzetők pálinkáit és párlatait várják. A verseny díjazottjának lenni rangot és szakmai elismerést jelent, ahogy óriási megtiszteltetés az is, ha valaki bekerül a bíráló-értékelő csapat tagjai közé. A zsűri elnöke Lovassy György nemzetközi pálinkabíráló, a magyar pálinkás szakma egyik legelismertebb élelmiszeripari mérnöke, akinek vezetésével november 10–11-én lesz a felkészítő-kiválasztó tréning Ongán.

Takács Lászlótól megtudtuk azt is, hogy gőzerővel dolgoznak a versenyhez kötődő Quintessence – 2017 A Pálinka Világa című könyv megjelenésén is. A december elején a boltokba kerülő igényes munka most is a jelen–múlt–jövő hármas egységben dolgoz fel nemcsak a szakma, de a nagyközönség érdeklődésre is számot tartó pálinkás tanulmányokat. Nagy várakozás előzi meg – az idei 84 kereskedelemben kapható aranyérmes pálinka bemutatásán kívül – az almatermésű pálinkák fajtasajátosságainak, jellemző sajátosságainak összefoglaló tanulmányát, de a vilmoskörte és a szomolyai feketecseresznye cefrézéséről is számos új információhoz juthatnak a pálinka szerelmesei.

A versenyfelhívás és a versenyszabályzat elérhető: quintessence-palinka.hu/hu weboldalon.

