Queen zenei tehetségkutató negyedszer

“Sikert aratott az előző három kiírás, ezért döntöttünk úgy, hogy folytatjuk a versenyt. A cél az, hogy olyan tehetségeket találjunk, akik hitelesen képesek előadni a Queen együttes dalait” – mondta Gyarmati Arnold főszervező az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában.

Tabáni István énekes, a zsűri tagja arról beszélt, hogy a Queen és Freddie Mercury népszerűsége ma is egyre nő világszerte. Hozzátette: fellépésein ő is próbálja megmutatni és továbbadni a zenekar és énekese szellemiségét, életművét. “Mercury érzéssel, szenvedéllyel adta elő dalait, én is erre törekszem. Karizmatikus személyiség volt, aki az együttessel fantasztikus dalokat írt”.

A főszervező kitért arra, hogy a Q-Faktorban nem imitátorokat keresnek, hanem egyedi produkciókat. A versenyre egyének és zenekarok is jelentkezhetnek július 31-ig. A jelentkezőket a Hungarian Queen Fan Club bírálja el, a döntő szeptember 1-jén lesz a fővárosi S8 Underground Clubban.

– MTI –

