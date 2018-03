QUALITY PACK: az innovációban is első

A HELL ENERGY életében újabb mérföldkövet jelentett, amikor tavaly júniusban megnyitotta a 42.000 négyzetméreten elterülő, ultramodern technológiával felszerelt alumínium italdoboz gyárát. A világszinten is egyedülálló létesítmény évente 1,2 milliárd darab 250 ml-es alumínium italdoboz és doboztető gyártására képes. A teljes mértékben automatizált gyártóberendezés hihetetlen sebességgel dolgozik; másodpercenként 50 darab, azaz percenként 3000 dobozt és tetőt gyárt le. A QUALITY PACK azonban nem érte be annyival, hogy csak az elérhető legmodernebb technológiával és a géppuska sebességű kapacitásával tűnjön ki a vetélytársai közül – miután felismerték sokak problémáját, nevezetesen az alumínium dobozok kinyitásának nehézségét –, 2017-ben innovációt vezettek be, mellyel a fémdobozok felnyitásának mechanizmusát könnyítették meg. Az újításnak köszönhetően a nyitófül speciális kialakítása miatt a fogyasztók ujja, körme védve van a doboz felbontása közben.

A cég ezzel az egyedülálló technológiával megpályázta az EURO CanTech 2018 díjat, melyet Innováció 2018 kategóriában meg is nyert. Az ünnepélyes díjátadóra az italdobozgyártók, töltőüzemek, és nemzetközi beszállítók európai műszaki konferenciájának keretein belül került sor március 20-án, Milánóban, a Marriott Hotelben.

„A HELL ENERGY cégcsoport irányvonalát követve tisztában vagyunk azzal, hogy a fogyasztók bizalmát kizárólag a legmagasabb minőségű termékek gyártásával érhetjük el. Büszkék vagyunk, hogy gyártásunk indulása után 10 hónappal megpályázhattuk a nemzetközi szakma tekintélyes innovációs díját ebben az erős, nemzetközi mezőnyben, ahol több évtizedes tapasztalattal rendelkező cégekkel mérettettünk meg. Mint új italdoboz gyártó cég rendkívüli sikernek tekintjük, hogy a 28 európai országban levédetett, ujjbeggyel könnyen nyitható doboztetőnk nyerte el a nemzetközi zsűri tetszését.” – mondta Csereklye Barnabas, a QUALITY PACK Zrt. ügyvezetője.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA