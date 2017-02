Putyin a fagyira, Trump a street foodra esküszik – Terítéken a politikusok kedvenc ételei

A politikus a nép egyszerű gyermeke. Legalábbis a tapasztalat azt mutatja, sokuknak bejött ez az imázs. Ezért is érdekes kérdés, hogy milyen ételeket vallanak kedvencüknek.

Vlagyimir Putyin mindenevő. Nála nem az étel milyensége számít, hanem hogy mire elé kerül, már meg legyen kóstolva. Erre a tevékenységre hivatalos degusztátort tart az elnök. Az ő feladata megítélni, hogy elfogyaszthatja-e az épp soron következő fogást. Mégis mik lehetnek a kedvenc ételei? Állítása szerint az egyszerű étkeket preferálja. Szereti a zöldségeket, különösen a paradicsomot és az uborkát, reggelire pedig kását eszik, túrót és mézet. Az édességek terén teljesen közömbös, kivéve, ha fagylaltról van szó. Az ebéd intézményében egyáltalán nem hisz, nagyritkán, ha ideje engedi kefirt és gyümölcsöt fogyaszt.

Donald Trump meglepő módon az éppen reneszánszát élő street food irányzatot vallja magáénak. Már korán reggel jegyet vált a „fried mac and cheese bites” expresszre, onnantól gyakorlatilag napraforgó olajon csúszik a végállomás felé, ahol még elnyal egy cseresznyés-vaníliás krémfagylaltot. Útközben persze nem rest leszállni egy-egy megállóban, hogy bekapjon valamit. Ha szaftos marhasültet lát, már nyomja is a leszállásjelzőt, de az utazáshoz gyakran csomagol magának fasírtos szendvicset, vagy ropogós halrudacskákat. Kevesen tudják, hogy a nemrég beiktatott elnök jövendőbeli felesége oldalán egy 1995-ös reklámban is feltűnik, ahol az egyik legnagyobb amerikai pizzéria hálózat töltött szélű pizzája mellett tesznek hitet.

Angela Merkel is a kevésbé egészségtudatos ételeket favorizálja. Kedvencei a kolbász, a savanyú káposzta, a magyar lecsó(!), a saslik, a kebab és a burgonyaleves, de nem veti meg a pisztrángot és a szilvás süteményt sem. Ez persze a kedvencek listája, nem tudhatjuk, hogy a mindennapokhoz miből nyeri az energiát.

Az USA nemrég leköszönt elnöke, Barack Obama ízlése sem sokban különbözik az átlag amerikai polgárétól, legalábbis kommunikációs tanácsadói szerint. Sokan gondolják, hogy Obama kedvence a pizza, ugyanis gyakran tűnik fel egy-egy fotón, amint szemmel látható élvezettel fogyasztja. Ezt látszik erősíteni, hogy a kabinethez közel állók beszámoltak már olyan esetről is, amikor Obama a Fehér Házba rendelte futárral kedvenc olasz fogását. A rideg valóság azonban az, hogy az exelnök kedvenc étele a chili (több képen chili-evés közben is feltűnik). Állítólag nem csak a fogyasztásában guru, készíteni is nagyon szereti. Feleségével, Michelle-lel van is egy kedvenc mexikói éttermük Chicagóban, ahol rendszerint tortilla levessel kezdik a vacsorát.

A helyzet itthon sem más

A politikus egyszerű ember, az egyszerű ételeket szereti. Bár Orbán Viktor gyakran megfordul egy budapesti japán étteremben, a szívéhez közel mégis a magyaros ízek állnak. Egyébként a miniszterelnök otthonosan mozog a konyhában. Kolbászt tölt, bárányt süt és felesége szerint csatateret hagy maga után egy-egy konyhában eltöltött óra után.

Nemcsak az egész világot, de Vona Gábort is utolérte a globalizáció. Szereti ugyan a húslevest és a sztrapacskát, de abszolút kedvence a gyros. Azt nem tudni, hogy a Magyarországon e néven elterjedt kebabra/dönerre gondol, esetleg a görög változatra tzatzikivel és sült krumplival.

Balra indulva végleg zsákutcába jutunk a gasztronómia labirintusában, Mesterházy Attila kedvence ugyanis nem más, mint a pestós tészta. Egyébként semmi bajunk ezzel a remek, két összetevős étellel. Egyszerű, gyors és finom. Ezen kívül odavan a brassói aprópecsenyéért és hatalmas rajongója az oldalasnak. Gyermekkori emlékei viszont nagyapja tejfölös bableveséhez kötik.

Gyurcsány Ferenc kedvence nem más, mint Lévai Anikó kedvenc töltött káposztája, amit Lévai szakácskönyvéből tanult és azóta is esküszik rá. Korábban a paradicsomszósz hozzáadása után rántotta be az ételt, de mióta megismerte a fordított módszert, nem tűr meg más változatot a tányérján.

– Vágvölgyi Mihály | NetPincér –

