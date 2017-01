Putnok: Gyümölcsöző kapcsolat alakult ki Tiszolccal

Közúton majd nyolcvan kilométer választja el egymástól Putnokot és a felvidéki Tiszolcot. A két település azonban már régen megtalálta egymást, hiszen idén éppen két évtizede annak, hogy megkezdődött közöttük a testvértelepülési kapcsolat. A felek ezúttal Putnokon találkoztak, ahol értékelték az elmúlt időszak eseményeit, de beszéltek a közös fejlesztések lehetőségeiről is. Tamás Barnabás, a gömöri város polgármestere hangsúlyozta: a legszorosabb települési partnerséget Tiszolccal alakították ki. Közösen több pályázatot is benyújtottak, egyet ezek közül be is fejeztek, egy pedig előkészítés alatt áll.

Ez a legrégebbi, ezzel együtt a legjobban működő partnerségünk. Tamás Barnabás

A legrégebbi, a legjobb

– Rendkívül nagyra értékelem a nyugdíjasok, az iskolások és az önkormányzatok között fennálló szoros együttműködést – mondta Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – Ha az utcán tíz embert megkérdezünk arról, hogy mik a testvértelepüléseink, kilenc biztos, hogy először Tiszolcot említené meg. Ez a legrégebbi, ezzel együtt a legjobban működő partnerségünk, amelyet a jövőben még szorosabbra kívánunk fűzni. Ezért nyújtottunk be ismét egy közös projektet, ami már gazdaságfejlesztési elemeket is tartalmaz. Ha sikerül megvalósítanunk, akkor Putnok és Tiszolc még többet fog együtt dolgozni a fejlődés érdekében.

Oda-vissza

A közös, nem hivatalos testületi ülésen Tamás Barnabás hangsúlyozta: Gömör vármegye északi és déli kapujának rengeteg közös célja van. Egy tiszolci és egy putnoki az két gömöri, ebből kiindulva együtt még erősebbek lehetnek. Putnok polgármestere az elmúlt két évtized kapcsán kiemelte, hogy a testvértelepülési kapcsolat a Peter Mináčcsal meglévő személyes barátságuk lévén alakult ki.

– A mi városunkat többnyire szlovák ajkú lakosok alkotják, de a nyelvi nehézségek ellenére a kapcsolatunk több területen is kiválóan működik – árulta el Peter Mináč, Tiszolc polgármestere. – Rendszeresen kiállítunk a nagy hagyományokkal rendelkező Gömör Expón, művészeti csoportjaink pedig már többször bemutatkoztak Putnokon. Természetesen mi is viszontvárjuk a magyar barátainkat, mert egy kapcsolat csak így működhet eredményesen. Nem is gondoltuk, hogy ez a két évtized ilyen gyorsan elrepül, de tény, hogy először 1997-ben találkoztunk egymással. Február 17-én egy hasonló rendezvényen mi látjuk majd vendégül a putnoki delegációt, ahol értékeljük majd az elmúlt időszak eredményeit, és dönthetünk néhány fontos kérdésben is, a közös jövő kapcsán.

