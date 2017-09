Puskás vs. Mezőkövesd: „pikáns” találkozó a Panchóban

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 9. fordulója keretében a felcsúti Pancho Arénában 18 órától mérik össze tudásukat az eltérő „lázgörbét” produkáló együttesek. A hazaiak rosszul kezdték az évadot, az elmúlt fordulókban azokban szárnyra kaptak, három mérkőzést nyertek zsinórban, míg a fürdővárosiak a remek nyitányt, a két győzelmet követően torpantak meg, már hat meccse nyeretlenek.

Rendet a fejekben

A Mezőkövesd Zsóry FC mostanában azzal kerül a szalagcímekbe, hogy mérkőzésein rendre az utolsó pillanatokban alakul ki a végeredmény. A sárga-kékek a Debreceni VSC és a Vasas FC ellen jutottak plusz 3 egységhez, a Budapest Honvéddal, a DVTK-val és a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő gárdájával szemben viszont 4 pontot hullajtottak el a hajrákban. A kettő egyenlege csak mínusz 1, mondtuk bevezetőül Radványi Miklós vezetőedzőnek, akitől azt kérdeztük, hogy miként lehet védekezni a 90–95. perc között bekapott gólokkal szemben.

– Rendet kell tenni a fejekben, ez a legfontosabb feladat – válaszolta a szakvezető. – A hibákat egyébként lehetne nevesíteni, mert a beszedett találatok esetében nem az egész csapat fogott mellé vagy helyezkedett rosszul, hanem egyik-másik játékos. A dekoncentrációt muszáj felszámolni, ugyanis mennek a fordulók, fogynak a megszerezhető pontok, és az általunk elajándékozottak a végelszámolásnál még nagyon hiányozhatnak. A legérdekesebb kérdés a terápia. Ennek jegyében rengeteget beszélgettünk, de valójában nem jutottam sokra. Az biztos, hogy valamennyien nehezen éljük meg a pontvesztéseket, ezek előjelét pedig mindenáron meg kell változtatnunk.

Dunaszerdahelyen

A felcsúti összecsapás azért pikáns, mert a vezetőedzők jól ismerik egymást, ebből pedig az következik, hogy meglepetést aligha forralhatnak…

– Valamikor Dunaszerdahelyen voltunk csapattársak Pintér Attilával – folytatta Radványi Miklós. – Fél vagy egy esztendeig fociztunk együtt, de ennek a mostani 90 perc szempontjából aligha van jelentősége. Sokan kérdezték már tőlem, hogy Attila számára előnyt jelent-e, hogy korábban a „székemben” ült. A válaszom az volt, hogy ebből túl sokat nem hoz ki, hiszen egykori csapatából kevesen maradtak itt, ráadásul ennek a filozófiának az ellentétét is meg kell említenem. Nevezetesen azt, hogy én pedig a Puskásnál szolgálatot teljesítő hajdani kövesdieket, Bacelic-Grgicet, Diallót és Molnár G.-t ismerem, de a többiek képességeivel is tisztában vagyok.

Ezután azt feszegettük, hogy melyik alakulat a találkozó esélyese, ebből a „harapófogóból” azonban Radványi Miklós kivágta magát:

– Háromesélyes meccsről beszélünk. Ebben a szisztémában az 1 pont nem jelent túl sokat, haladni csak triplákkal lehet. Amennyiben mi kiküszöböljük a hibáinkat, és úgy focizunk, mint a Balmazújváros ellen a második félidőben, akkor a kirándulásunkban – és ezt nem csupán a kötelező optimizmus mondatja velem – a 3 pont is benne van. Képzett futballistákkal rendelkezünk, de ugyanez igaz az ellenfelünkre is, aztán bonyolítja a helyzetet, hogy a Puskás Akadémia FC és a Mezőkövesd Zsóry FC is menet közben alakul, építkezik. A mérkőző felek erősségekkel és gyengékkel egyaránt rendelkeznek, így a szokásos dolgok – a pillanatnyi forma vagy helyzetkihasználás – dönthetnek.

A vendégek kerettagjai közül Keitára ezúttal nem számíthat mestere, a védekező középpályás ugyanis legutóbb megkapta ötödik sárga lapját, így ki kell hagynia a fordulót. Rajta kívül Gohér és Novák műtéten esett át, mindketten a lábadozás idejét élik, míg Pillárt térdsérülése, Csirmazt pedig szalaghúzódása akadályozza a játékban.

– ÉM-KT –

Várható kezdő

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Tujvel – Farkas D., Hudák, Szeles, Vadnai – Tóth B., Köböl – Brasen, Strestik, Cseri – Koszta.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA