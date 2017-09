Puskás vs. Mezőkövesd – Nem megy a Kövesdnek, hét meccse nyeretlenek

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 9. fordulója Felcsútra szólította a borsodiakat, ahol Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC találkozót rendeztek szombaton kora este. Az összecsapás több érdekességet tartogatott. Ezek közül kiemelkedett, hogy a két vezetőedző egykor játékostársként harcolt a Dunaszerdahelyért, aztán Pintér Attila – miután tavaly év végén távozott a dél-borsodiaktól – az idén nyáron Mezőkövesdről több játékost hívott új állomáshelyére, és közülük Diallót, Mevoungout és Molnár G.-t be is állította a sárga-kékek elleni kezdőegyüttesébe. Radványi Miklós, a vendégek trénere mindössze egy helyen változtatott a múlt hetihez képest: a védekező középpályás Keita a Balmazújváros elleni mérkőzésen összeszedte ötödik sárga lapját, ezért pihenőre kényszerült, elárvult helyét Ve­selinovic örökölte és kapott elől bizonyítási lehetőséget.

Eseménytelenül

A legmagasabb osztályban ritkán fordul elő olyan, amely ezen a meccsen: a 42. percben történt az első kaput eltaláló lövés, ezt Strestik adta elő. Eddig azonban eseménytelen, csapnivaló futballt láttunk. Csak leseket, eladott labdákat, beadásokat és sárga lapokat jegyezhettünk fel, sem az iram, sem a küzdelem, sem a színvonal nem érte el a minimálisan megkívánt szintet. Aktívabb volt a Puskás Akadémia: tagjai produkáltak valamivel több elképzelést, de helyzeteket nem tudtak kidolgozni. A vendégek csupán a védőmunkában serénykedtek, támadójátékuk gyakorlatilag nem volt. Amikor levonultak az alakulatok, a „maroknyi” nézősereg a jobb folytatásban reménykedett, továbbá borítékolni lehetett, hogy a sok gyenge egyéni teljesítmény miatt a szakvezetők változtatásra szánják majd el magukat.

Diallo eldöntötte

A második félidő Tujvel remek védésével kezdődött, ez is jelezte, hogy a vendéglátók megemberelték magukat. Kétségtelenül nagyobb sebességre kapcsolt a Puskás, és ezért cserébe Fortuna is melléjük állt. Diallo góljához persze az is kellett, hogy a csatár pont ott álljon, ahol állt, és hogy gyorsan eszméljen. Ezután némileg összeszedte magát a Mezőkövesd Zsóry FC, volt olyan időszak, amikor percekig a hazaiak 16-osának környékén pattogott a labda, ziccer azonban ekkor még nem akadt. Az idő múlásával Radványi Miklós a rá olyannyira jellemző módon csatárokat küldött be, de ez sem hozta meg a várt eredményt, az egyenlítést. Közben Iványi játékvezető a 16-oson belüli műesésért két sárga lapot is kiosztott, az ügyeskedők ugyanis büntetőre játszottak, de nem tudták becsapni az éber sípost. A szezon legrosszabb játékát nyújtó vendégek ugyan nem szolgáltak rá arra a döntetlenre, amelyet „mellesleg” végül elérhettek volna, de Baracskai közelről a keresztléc fölé emelt, így Hudákék ismét lehajtott fejjel vonultak az öltözőbe. A Puskás Akadémia többet tett a 3 pontért, így rászolgált a győzelemre, a Mezőkövesd Zsóry FC háza táján pedig komoly baj van.

21-ből csak 2

A gárda hét mérkőzés óta nyeretlen, a 21 megszerezhető pontból 2-t kaparintott meg, pocsék mérlege pedig kiesőhelyre juttatta a csapatot. Ezen túl azon is kesereghetnek, hogy hetek óta nem jönnek a joggal várt eredmények, szombat esti produkciójuk pedig egyenesen aggodalomra ad okot. A csapat felcsúti teljesítménye semmilyen mutató alapján nem érte el az NB I-es szintet.

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC

1-0 (0-0)

Felcsút, 811 néző. V.: Iványi (Albert I., Huszár).

Puskás Akadémia FC: Hegedűs L. (5) – Osváth (5), Heris (5), Vanczák (6), Balogh B. (6) – Márkvárt (5), Mevoungou (6) – Molnár G. (4), Knezevic (5), Szakály P. (6) – Diallo (7). Vezetőedző: Pintér Attila.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (5) – Lázár P. (5), Hudák (5), Szeles (5), Fótyik (5) – Mlinar (5), Tóth B. (4) – Farkas D. (5), Strestik (4), Cseri (6) – Veselinovic (4). Radványi Miklós.

Csere: Molnár G. helyett Prosser (5) a 46., Szakály P. helyett Latifi (5) az 56., Strestik helyett Koszta (5) a 64., Lázár P. helyett Baracskai (-) a 76., Mlinar helyett Majtán (-) a 82., Márkvárt helyett Zsidai (-) a 89. percben.

Sárga lap: Hudák a 14., Veselinovic a 25., Prosser az 53., Szeles a 67., Baracskai a 81., Mevoungou a 83., Tóth B. a 87. percben.

Gólszerző: Diallo (1-0) az 59. percben.

Pintér Attila: – Tudtuk, hogy szűken védekező csapat érkezik, amely kontrára játszik, és ezt elég jól teszi. A Barcelona is türelmesen futballozik, keresi a réseket, most kicsiben mi is ezt tettük. Tisztában voltunk azzal is, hogy az első gólig nehéz lesz a mérkőzés. Miután pedig jött az első, utána még volt négy-öt lehetőségünk, ezeket azonban sajnos nem használtunk ki, de remélem, hogy a jövő héten majd ez összejön. Gratulálok a csapatnak a sikerhez, nehéz ilyen ellenféllel szemben küzdeni. A jövőben sok sikert kívánok a Mezőkövesdnek.

Radványi Miklós: – Úgy gondolom, hogy az első félidőben megcsináltuk azt, amit szerettünk volna, a hazaiak ugyanis nem tudtak helyzetet kialakítani. Védekezésünk jól működött, de sajnos az utolsó passzok hiányoztak. A második fél­időben nyomás alá kerültünk és pontatlanná váltunk. A gól előtt a játékvezető tévesen ellenünk ítélt, elküldte a játékosunkat a szabadrúgásnál, ebből kaptuk a gólt, de persze mi is hibáztunk. Úgy gondolom, a hazai pálya lejtett, ahogyan ezt szokták mondani, a Puskás helyzet nélkül tudott nyerni. Az első meccseinken berúgtuk a helyzeteinket, most hiába dolgozzuk ki azokat, nem megy be semmi. Remélem, hogy hamarosan fordul majd a kocka.

A gól története

59. perc: Knezevic bal oldali, beadásszerű lapos lövése a bal kapufáról előre pattant, Diallo jókor volt jó helyen és 6 méterről, jobbal, a tehetetlen Tujvel mellett háló közepébe lőtt, 1-0.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 9 6 2 1 20-10 20 pont

2. Ferencvárosi TC 9 4 4 1 20-10 16

3. Budapest Honvéd 9 4 3 2 16-14 15

4. Debreceni VSC 9 4 2 3 13-8 14

5. Puskás Akadémia 9 4 2 3 15-13 14

6. Vasas FC 9 4 1 4 13-15 13

7. Diósgyőri VTK 9 3 3 3 15-17 12

8. Paksi FC 9 2 4 3 16-18 10

9. Újpest FC 9 2 4 3 11-13 10

10. Swietelsky Haladás 9 3 – 6 7-18 9

11. Mezőkövesd Zsóry FC 9 2 2 5 10-18 8

12. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 9 1 3 5 11-13 6

A 10. forduló programja:

szeptember 23., szombat:

Vasas FC-Swietelsky Haladás, Szusza Ferenc Stadion 18.00

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 18.00

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 18.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia 18.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 18.00

Videoton FC-Budapest Honvéd, Felcsút 20.30

