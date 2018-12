Puskás Akadémia vs. Mezőkövesd Zsóry FC: Molnárt és Cserit nélkülözik

Az NB I-es bajnokság 18. fordulója keretében ma 17 órától a felcsúti Pancho Arénában rendezik a Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést, melynek pályaválasztói joga a korábbi felcserélés miatt került a dunántúliakhoz.

Molnár nem játszhat

Érdekesség, hogy a klubok közötti kölcsönszerződési megállapodás értelmében a góllövőlista egyik éllovasa, Molnár G. nem léphet pályára, miként Cseri sem, a játékszervező ugyanis legutóbb összeszedte ötödik sárga lapját, így kénytelen kihagyni a találkozót; és ha már a maródiaknál tartunk: az „állandó” sérült Iszlai és Tóth B. mellé a combizmával bajlódó Silye is csatlakozott, így minden bizonnyal szintén pihenni fog. Jó hír viszont a borsodiak háza táján, hogy a gólerős Koszta már edzett, ennek következtében valószínűleg csapattag lesz.

– A múlt héten a Fradinál semmi különös nem történt – kezdte Kuttor Attila, a sárga-kékek vezetőedzője. – A zöld-fehérek kihasználták egy-két hibánkat, már az első percben gólt szereztek, de mi utána ugyanúgy játszottunk, mintha mi sem történt volna, és végül értékes mérkőzést vívtunk az őszi bajnokkal. Az összecsapásban abszolút benne volt a pontszerzés lehetősége, mert 1–0-nál, 2–1-nél, sőt 3–2-nél is akadtak lehetőségeink, de a bravúr végül elmaradt.

Megmutathatják

A szakvezetőt azzal igyekeztünk a „sarokba” szorítani, hogy utaltunk két kulcsemberük hiányára és ezt nagy csapásnak neveztük, a tréner azonban megőrizte higgadtságát:

– Szó sincs nagy csapásról. Mindig hangoztatom, hogy mi nem tizenegy és még csak nem is tizenöt emberből állunk, nálunk mindenkire szükség van, amikor hozzá kell adni-tenni valamit egy mérkőzéshez. Most pedig jön egy olyan találkozó, amelyen az eddig kevesebbet szerepeltek közül többen is meg tudják mutatni, hogy mit tudnak. Újra leszögezem: a honi élvonalban minden mérkőzés háromesélyes. Az alaphelyzetre számítok: szeretnénk gólokat rúgni és keveset kapni. A táblázaton elfoglalt helyek, továbbá a pontok nem szempontok, mi ugyanolyan motiváltak leszünk, mint eddig, arról pedig szó sincs, hogy a Puskáshoz képest páholyban vagyunk.

A hazaiaknál a héten Benczés Miklóst átmenetileg Komjáti András váltotta, Kuttor Attilának ezért megjegyeztük, hogy a mestercsere akár veszélyeket is hordozhat magában…

– Majd meglátjuk a mérkőzés után. Mi a Puskásból készülünk fel és nem Komjátiból, ez azért helyes így, mert a játékosok maradtak, a gyepre nem szakvezető megy fel. Az persze nyilvánvaló, hogy a kollégám majd az egyedi elképzelései szerint küldi fel a csapatát…

– Kolodzey Tamás –

Kezdőcsapat

A Mezőkövesd Zsóry FC várható kezdőcsapata: Szappanos – Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai – Szeles, Mevoungou – Meskhi, Koszta, Vajda S. – Drazic.

A labdarúgó NB I, 18. fordulójának programja

December 15. (szombat)

17.00: Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Paksi FC – Diósgyőri VTK

17.00: Kisvárda Master Good – MTK Budapest

17.00: Szombathelyi Haladás – Debreceni VSC

19.30: Budapest Honvéd – Újpest FC

December 16. (vasárnap)

20.15: Mol Vidi FC – Ferencvárosi TC

