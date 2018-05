Puskás Akadémia vs. Mezőkövesd – Zsinórban harmadszor mezőkövesdi győzelem

Az NB I-es bajnokság 31. fordulója Felcsútra szólította a fürdővárosiakat. A 39 pontos Puskás Akadémia FC számára nem volt tétje a találkozónak, a vendégek pedig abban a tudatban léptek a pályára, hogy győzelmük esetén izgalommentessé tehetik az utolsó két fordulójukat. A kövesdiek összeállítása (például Hudák ismételt mellőzése) senkinek nem okozott meglepetést, az elmúlt hetekben jó formát mutatott játékosok kaptak bizalmat és hadrendjük ezúttal 4–3–3-ra „jött” ki. Ebből az következett, hogy a támadójátékot sem fogják elhanyagolni a 90 perc során, hiszen egyszerre volt a gyepen Bognár, Drazic és Koszta is.

A legjobbkor

Kellemes időben, de enyhe esőben kezdődött a csata. Már az első percekben is veszélybe kerültek a kapuk Henty és Bognár I. révén. Alig telt el tíz perc, amikor lélektanilag a legjobbkor született meg a vendégek vezetése. Bognár I. beívelése után a hazaiak elaludtak, nem figyeltek a védő Pillárra, aki csatárokat megszégyenítő higgadtsággal vette be a Puskás Akadémia FC hálóját. A statisztikusok rögtön megjegyezték, hogy a kövesdieknek ez volt az első gólja a vendéglátók ellen a Pancho Arénában. Ezután enyhe fölényt harcolt ki a mezőnyben Pintér Attila csapata, amely azonban különösebben nem tudott mit felmutatni Dombó kapuja előtt. A borsodiak zártan védekeztek és az ellencsapásokra vártak. A meccs nem volt nagy iramú, a játékosok sok passzal építkeztek. A szűk családi körben akadt néhány „helyzetecske”, izgalomra azonban nem volt ok. Még mielőtt a szünetre bevonultak volna az együttesek, megint örülhetett a Mezőkövesd: Cseri pontosan célzott, így máris felcsillant előttük a győzelem lehetősége és a vele járó, aranyat érő 3 pont kiharcolása.

Nagy megnyugvás

A folytatást kettős cserével kezdte a felcsúti társaság, de a „vérátömlesztés” eredménytelen maradt, semmilyen ambíció nem dolgozott a Puskás labdarúgóiban. A Tóth László–Kuttor Attila edződuó joggal bízhatott a csapat védőmunkájában, hiszen a két legutóbbi találkozójukon egyszer sem zörrent a hálójuk. A gyengécske kivitelű hazai akciókat Pillárék játszi könnyedséggel verték vissza, az idő múlása így nyugalmat kölcsönzött nekik. Az otthoni szakvezető hamar kihasználta harmadik cseréjét is, de ez sem jött be neki. A Zsóry-tömörülés és a területvédekezés jól ment, ha pedig kellett Dombó mindig résen volt. Kosztáék kontrái olykor hoztak ugyan némi színt a játékba, ezek azonban általában elhaltak a 16-os előtt. Amikor a hajrában Szalai A. és Oláh B. állt be, már kirajzolódott a szándék: vendégoldalon az volt a törekvés, hogy „öljék” az időt. Közben egy távoli lövéssel szépített a Puskás (a gólhoz hozzájárult Dombó, mert a kapus kissé elszámította magát), de a matyószurkolóknak ezután sem kellett nyugtatókat bevenniük. A közepes iramú és színvonalú összecsapás végeredménye nagy megnyugvást hozott a Mezőkövesd Zsóry FC-nek, hiszen a 3 egység, a zsinórban aratott három győzelem gyakorlatilag pontot tett a bennmaradás-kiesés kérdésének végére. Meglepetés már aligha érheti Iszlaiékat, akik remek tavaszt produkálva okoztak kellemes meglepetést híveiknek.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)

Felcsút, 600 néző. V.: Solymosi (Tóth II V., Szert).

Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. (5) – Osváth (5), Heris (5), Hegedűs J. (6), Poór (5) – Bacelic-Grgic (6), Balogh B. (6) – Szécsi (5), Radó (5), Perosevic (5) – Henty (5). Vezetőedző: Pintér Attila.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (5) – Farkas D. (6), Pillár (6), Katanec (6), Vadnai (6) – Cseri (6), Szeles (5), Iszlai (5) – Koszta (5), Drazic (5), Bognár I. (6). Vezetőedző: Tóth László.

Csere: Radó helyett U. Diallo (5) a 46., Szécsi helyett Márkvárt (5) a 46., Bacelic-Grgic helyett Szakály P. (5) az 57., Bognár I. helyett Szalai A. (-) a 81., Cseri helyett Oláh B. (-) a 85., Koszta helyett Novák (-) a 90. percben.

Sárga lap: Perosevic a 32., Koszta a 88., Hegedűs J. a 91. percben.

Gólszerző: Pillár (0-1) a 11., Cseri (0-2) a 40., Hegedűs J. (1-2) a 82. percben.

Pintér Attila: – Gratulálok a mezőkövesdieknek a győzelemhez. A mi fiaink, akik már korábban kiharcolták a bennmaradást, meg akarták mutatni, hogy ennek tudatában is képesek újra jól teljesíteni, de a helyzetünk mégis rányomta a bélyegét a találkozóra. Becsülettel próbálkoztunk, helyenként igyekeztünk nyomást gyakorolni a vendégekre, de sorra-rendre kijöttek tőlük a labdák, a védők vagy elsőre, vagy pedig másodjára tisztáztak. Mi pedig olyan hibákat vétettünk, amelyeket profi labdarúgók nem tehetnek meg. A Magyar Kupa döntője előtt nekünk talán még jól is jött ez a pofon és remélem, hogy a fináléban eredményesek leszünk.

Tóth László: – Nagyon fontos és értékes győzelmet arattunk a jó erőkből álló Puskás Akadémia FC otthonában. Sorozatban harmadik diadalunkat szereztük meg, ezzel nagy lépést tettünk a hőn áhított céljaink eléréséért. Sokan leírtak már minket a bajnokság során, de a szisztematikus munka meghozta az eredményét. A csapat rengeteget fejlődött az elmúlt fél évben, kialakult egy olyan mag, amelyre egészen biztosan lehet építeni a jövőben. Már csak egy lépés hiányzik ahhoz, hogy az élvonalban alattunk húzzák meg a vonalat. Reméljük, hogy ezt a jövő héten otthon megünnepelhetjük majd szurkolóinkkal.

A gólok története

11. perc: Bognár I. jobbról, 32 méterről ívelt szabadrúgást a 16-oson belülre. A hulló „falevelet” Pillár Henty asszisztálása mellett levette, majd lehetőségét felismerve jobbal, 12 méterről a bal alsó sarokba csavart, 0–1.

40. perc: Koszta középről indította a bal oldalon felfutó Bognár I.-t. A támadó átvette a labdát, majd néhány métert vezette, aztán a 16-osról ballal, estében középre gurított. A védők a kapu elé húzódtak, így az érkező Cseri zavartalanul lőhetett. A támadó középpályás ballal 16 méterről, laposan a jobb alsó sarokba helyezett, 0–2.

82. perc: Váratlanul szépített a hazai együttes. Hegedűs J. 29 méterről, középről, jobbal nagy lövést küldött a kapura. A „kacsázó” labda a bal felső sarokra tartott, majd a levegőben hirtelen irányt változtatott és becsapta Dombót, aki már csak beleütni tudott, a játékszer pedig a háló jobb oldalában kötött ki, 1–2.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Vasas FC-Videoton FC 0-3

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 4-0

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-0

Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-1

Budapest Honvéd-Ferencváros 1-1

A tabella:

1. Videoton FC 31 19 8 4 62-26 65 pont

2. Ferencvárosi TC 31 17 11 3 62-28 62

3. Budapest Honvéd 31 12 8 11 47-50 44

4. Debreceni VSC 31 12 7 12 51-44 43

5. Újpest FC 31 10 13 8 38-37 43

6. Paksi FC 31 11 9 11 43-46 42

7. Puskás Akadémia 31 10 9 12 39-45 39

8. Mezőkövesd Zsóry FC 31 9 10 12 35-50 37

9. Swietelsky Haladás 31 10 5 16 34-49 35

10. Diósgyőri VTK 31 9 6 16 42-48 33

11. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 31 7 11 13 35-43 32

12. Vasas FC 31 8 7 16 36-58 31

A 32. forduló programja:

május 27., vasárnap:

Vasas FC-Swietelsky Haladás, Szusza Ferenc Stadion 17.00

Paksi FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 17.00

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 17.00

Ferencváros-Diósgyőri VTK 17.30

Videoton FC-Budapest Honvéd, Felcsút 19.30

